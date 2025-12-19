Slušaj vest

U popularnom beogradskom kvartu, gde žive mnoge poznate ličnosti, davno stan ima i Sandra Afrika. Od kada se pojavila na javnoj sceni intrigrira javnost provokativnim oblačenjem, ponašanjem i skandalima, a sada je otkriveno kakva je privatno.

"Najlepša komšinica"

Komšije kažu da im se uvek rado javi i da ne znaju sve o njoj iz medija i intervjua, nikada ne bi pomislili da je skandal majstor.

- Kada sam se doselio u ovaj kraj video sam mnoge poznate ličnosti, pa i nju. Ne živi u mojoj zgradi, ali je često viđam. Mislio sam da je visočija, delovala mi je tako na ekranu. Ona je niska, ali lepo upakovana - kroz osmeh kaže Bojan, koji nije želeo da se fotografiše, pa dodaje:

- Lepo je građena, moji drugari kažu da je najlepša komšinica. Meni je simpatična. Sreo sam je par puta i u teretani, građena je jako lepo i radi na tom. Nije joj palo s neba.

Stariji bračni par kaže da su im unuke rekla da je Sandra pevačica, ali da oni njenu muziku ne slušaju.

"Nismo znali da je poznata"

- Nismo znali da je poznata, ali ovde ima mnogo javnih ličnosti za koje mi ne znamo. Preko dana je viđamo u trenerkama i tako nekako se zakamuflira, nosi ili neku maramu ili kačket. Često je nekim velikim jaknama, a onda uveče izađe polugola. To je sigurno za nastup, tako mora. Ali smo se iznenadili kada smo je jednom sreli bila je u nekom vešu sa šljokicama i čarapama na proreze, verujte skoro gola - kaže bračni par pomalo iznenađeno.

U okolnim kafićima kažu da je Sandra “džek” i da ostavlja dobar bakšiš, da je često viđaju u restoranu Saše Kovačevića i da se hrani zdravo.

Sandra nekad i sad:

- Uvek jede kvalitetnu hranu, ali zato može dosta da popije - kroz osmeh je govorio jedan momak koji živi u Sandrinoj zgradi.

- Lepa je uživo i bez šminke, sada će lepo vreme pa će da vozi kabriolet što joj je parkiran u garaži. Dolaze joj često drugarice, ima tu i neki momak koji se stalno vrzma, ali mi kažu da je on bivši dečko i menadžer. Fino se uvek javi.

Devojke iz kraja zavide Sandri na lepoj figuri.

"Previše je gola"

- Ona nije mršava, ona je taman kako treba, ima i kuk u struk. Momci se okreću, naročito uveče - kažu kroz osmeh aludirajući da je Sandra uveče sređena ako ide u provod ili da radi:

- Malo je za moj ukus previše gola, ali tako treba da bude na nastupu. Vrtoglavo visoke štikle nosi, ne znam kako se u njima kreće, ali joj uspeva. Ovako je glasna, često čujem sve detalje koje priča preko mobilnog ako je za stolom pored.

Devojka i dečko koji Sandru znaju preko zajedničkih prijatelja kažu da voli čiste račune.

- Ne voli kada vidi da je neko laže ili manipuliše tada može svašta da napravi. Bukvalno joj padne klapna i ide da traži pravdu. Tako je bilo kada je upala Volkovu u stan da bi se uverila da je vara sa pevačicom, tako je bilo kada je Đaniju sasula sve u lice zbog bakšiša. Jednostavno ne da na sebe i to je u redu, samo da ne preteruje sa impulsivnim reakcijama - kažu oni.

