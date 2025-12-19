Slušaj vest

Bivši učesnik rijalitija "Veliki brat", maneken Mladen Radulović, koji je javnosti bio poznat kao dečko Anabele Atijas, ali i verenik Seke Aleksić, važio je za jednog od najpoželjnijih frajera u Srbiji, za kojim su mnoge žene uzdisale.

Blizak odnos

Mladen je sa Anabelom uživao u velikoj ljubavi, a bio je blizak i sa njenom ćerkom Lunom Đogani. Kako su mediji pisali tada, čak i previše blizak.

Naime, u javnost su tada isplivale škakljive fotke Lune i Mladena, a na jednoj od njih Radulović ljubi Đoganijevu u obraz, tik pored usta.

Foto: Printscreen

Pobednica "Zadruge 2" je tada priznala da ju je Mladen muvao. Rekla je da ju je maneken navodno startovao u jednom klubu, posle raskida sa Anabelom, i da je direktno flertovao sa njom. Ipak, posle je porekla te navode.

Luna o odnosu sa Mladenom

- Imala sam 16 godina. Poštovala sam i gotivila dotičnog, naravno, s obzirom da je tada bio u vezi sa mojom mamom. Sve ostalo su samo bolesni umovi - napisala je Lunči tada, a onda obrazložila svoje reči:

- Priču koju sam ispričala vezano za dotičnog u emisiji "Narod pita" je bila mnogo godina posle toga. I to već nema veze sa nama, već sa njim - istakla je Đoganijeva.

Posle tih priča, Mladen Radulović se povukao iz javnosti, ali i iz Srbije.

Odselio se u Ameriku i danas živi na Beverli Hilsu, gde vozi skupa kola marke Porše i uživa u luksuznom životu.

Luna sa suprugom Markom u provodu: