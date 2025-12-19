Slušaj vest

Pevačica Marina Visković nedavno je prvi put pokazala svog dečka milionera, kojeg je do tada uspešno skrivala od očiju javnosti. Od tada se ne razdvajaju, a poslednjom objavljenom fotografijom pevačica je izazvala pravu buru na mrežama.

Na slici se vidi njena noga i njegova ruka kako je nežno drži za butinu, dok ga ona mazi po ruci. Pažnju javnosti posebno je privukao skupoceni prsten koji je odmah pokrenuo brojne komentare.

Marina Visković pokazala skupoceni prsten:

Pevačica Marina Visković nedavno je prvi put pokazala lice svog dečka milionera, kojeg je do tada uspešno skrivala od očiju javnosti. Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Mnogi su posumnjali da se par možda već verio, ali se Marina tim povodom nije oglašavala. Ipak, jedno je sigurno, njih dvoje očigledno uživaju u ljubavi.

Udala bih se za milionera

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je Marina nedavno, a potom otkrila da se ipak šali:

Marina Visković Foto: Printscreen/Instagram, Andrej Damnjanović, Privatna Arhiva

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.

