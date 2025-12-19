Slušaj vest

Tokom noći došlo je do požara u jednom objektu brze hrane na Vračaru, nakon što ga je, prema navodima, zapalila za sada nepoznata osoba. Prema nezvaničnim informacijama, lokal je u vlasništvu bivšeg fudbalera Aleksandra Dabića, supruga TV voditeljke Marije Egelje.

Sumnja se da je napadač najpre polomio staklo na objektu, a zatim u unutrašnjost ubacio zapaljivu tečnost, što je izazvalo vatru. Na sreću, u incidentu nije bilo povređenih, a materijalna šteta je minimalna.

Raskinula sa 16 godina starijim

Inače, Marija Egelja uživa u srećnom braku sa nekadašnjim fudbalerom, a sadašnjim biznismenom Aleksandrom Dabićem sa kojim je dobila sina. Ona je pre njega bila sa šesnaest godina starijim fudbalskim trenerom Ljubišom Rankovićem, za kog je bila i verena.

Dugogodišnja ljubav završila se raskidom veridbe, a voditeljka je neko vreme uspevala da od medija sakrije i krah veze, ali i činjenicu da ima novog izabranika. "Kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati, dovolino je da se vide. Za moje raspoloženje zaslužan je partner, voljena sam i zaljubljena. Znamo se dovoljno dugo da smo se savršeno dobro upoznali, i osećamo da smo jedno za drugo. Razume moj posao i podržava me, ali želi da bude osoba iz senke. Osvojio me je, osim što je izuzetno lep i zgodan, i velikom upornošću, jednostavno nisam mogla da mu kažem 'ne'." priznala je Marija za magazin "Gloria".

Večanje iz bajke

Na njihovom venčanju goste su zabavljali pevači Vanja Mijatović i Petar Mitić, a mladenci su prvi ples odigrali uz pesmu "Od ljubavi jače".

"Marija i Aleksandar uživaju u svojoj vezi i rešili su da svoju ljubav krunišu brakom. Nisu želeli da se oko toga diže velika pompa, već samo da sa svojim najbližima podele radost i veselje na današnji dan", rekao je tada za Pink izvor blizak paru, nakon čega je i Marija potvrdila da je stala na "ludi kamen".

