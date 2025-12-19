Slušaj vest

Vujadin Savić napadnut je u tržnom centru pretprošle nedelje, a sinoć je do javnosti dospeo snimak tuče.

Mirka Vasiljević se na ovu temu oglasila sa dve rečenice, dok je kasnije na društvenim mrežama podelila čime se trenutno bavi.

- Trenutno radim, u pozorištu sam. Pripremam predstavu, pa ćemo se čuti posle - rekla je Mirka Vasiljević.

Mirka je potom na društvenim mrežama pokazala šta radi dok javnost bruji o snimku koji je šokirao javnost.

Nevenčana supruga Vujadina Savića je dan iskoristila za trening, pa je sa svojim pratiocima podelila neke od vežbi koje radi na pilatesu.

Vujadin bio sa drugom kad je izbila tuča

Podsetimo, grupa momaka išla je za Vujadinom i provocirala ga, nakon čega je izbila tuča.

Vujadin se sa drugom odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta, jer su momci pobegli.

Tuča se desila 3. decembra, a na društvenim mrežama pojavio se i snimak pomenutog incidenta u tržnom centru

