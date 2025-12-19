Slušaj vest

Influenserka Zorana Jovanović objavila je fotografiju na kojoj je pozirala kraj jelke koja je bila prekrivena srmom.

Influenserka i vlogerka Zorana Jovanović koju je verenik nedavno obradovao skupim poklonom ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila nekoliko fotografija iz svog doma, a u fokusu se ovog puta našla njena novogodišnja jelka.

Zorannah okitila čudnu jelku
Zorannah okitila čudnu jelku

Naime, influenserka koja je htela da smanji grudi je jelku ukrasila srmom, dok je klasičnih ukrasa bilo vrlo malo, zbog čega je drvo gotovo u potpunosti bilo sakriveno. Ovakav način dekoracije izazvao je brojne reakcije i komentare njenih pratilaca, koji su podeljenog mišljenja.

"Jelku si skroz sakrila, možda je trebalo da bude malo manje srma na njoj. Mislim da ne treba tako, ali svako ima pravo da okiti onako kako želi", "Kakva je ovo jelka... Ne liči ni na šta", bili su neki od komentara ispod objave.

Zorannah govorila o venčanju

Zorannah govorila o venčanju

I dok su jedni kritikovali izbor dekoracije, drugi su stali u Zoraninu odbranu, ističući da je reč o ličnom ukusu i da svako ima pravo da svoj dom ukrasi onako kako mu se dopada.

Podsetimo, Zorana Jovanović se nedavno našla u žiži javnosti i zbog otvorenog govora o svom venčanju, koje je ranije planirala, ali je u međuvremenu odustala od same realizacije, što je takođe izazvalo veliku pažnju njenih pratilaca i medija.

Zorannah
Screenshot 2025-05-29 163451.png
zorannah-2.jpg
zprannna.jpg

