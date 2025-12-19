Slušaj vest

Aleksandra Tadić Cipka, koja je ostala udovica u 31. godini, danas slavi krsnu slavu Svetog Nikolu, ali bez supruga Nebojše Jarina Stojićevića koji je preminuo prošle godine.

Pevačica je prošle godine ostala je bez supruga Nebojše, koji je iznenada preminuo, a tuga zbog njegovog odlaska i dalje je duboko prisutna.

Tim povodom, Cipka je na društvenim mrežama podelila staru fotografiju iz porodičnog doma, na kojoj se vidi kako njen otac i njen pokojni suprug zajedno lome slavski kolač. Ova dirljiva uspomena ganula je mnoge njene pratioce.

U opisu fotografije pevačica je kratko, ali emotivno, opisala koliko joj suprug nedostaje.

"Srećna nam slava! Moj taja i moj Neka, sve dobro što imam stalo je u dva čoveka", napisala je Aleksandra.

O deci

Podsetimo, Aleksandra je nedavno otkrila da nije mogla da ostane trudna sa svojim suprugom.

"Naravno da smo radili na bebi, ali... To je pitanje s kojim se suočavamo godinama! Kada vidite dvoje ljudi koji su dugo zajedno, a nemaju decu, ne postavljajte ta pitanja - ume da boli. Očigledno je da postoji problem. Ja sam to prihvatila, jer ne mogu da imam decu i svesna sam toga. Ne smatram se manje vrednom zbog toga, imam svoju svrhu u životu, iako nemam decu", rekla je iskreno Cipka.

