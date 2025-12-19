"SVAĐA SA DAROM BUBAMAROM JE BILA ZBOG KAMERA" Boki 13 prvi put ogolio dušu o odnosu sa pevačicom: Ona i ja se znamo duže nego bilo ko drugi na estradi
Boki 13 gostovao je u emisiji „Bunker“ kod Lune Đogani, gde je prvi put otvoreno govorio o odnosu sa pevačicom Darom Bubamarom i javnoj svađi koja je svojevremeno punila medijske stupce.
"Dara i ja se znamo najduže"
Kako je istakao, Dara i on se poznaju duže nego gotovo bilo ko drugi na estradi.
„Dara i ja se znamo duže nego bilo ko drugi na estradi, čak i duže nego Jelena Karleuša i ja. Dolazila je kod mene više puta u Skoplje i ja to pamtim“, rekao je Boki.
On je naglasio da njihov konflikt nije bio duboko lične prirode, već da je u velikoj meri nastao pod pritiskom javnosti.
„Naša svađa je kasnije bila više zbog kamera nego što ja imam nešto ružno protiv nje. Imala je i ona svoje greške“, priznao je.
Boki je dodao da smatra da neke Darine reakcije „nisu bile na mestu“ i da su van njegovih ličnih normi, ali da privatno prema njoj ne gaji loša osećanja.
„Možda je malo van mojih normi u glavi, ali privatno nemam ništa protiv nje. Čak sam razmišljao da je pozovem da gostuje u mojoj emisiji“, otkrio je.
Ovim priznanjem Boki 13 je, kako mnogi komentarišu, prvi put „ogolio dušu“ i dao drugačiji pogled na estradni sukob koji je godinama bio tema medija.
Pogledajte dodatni snimak: