"NAHVATAO SAM JE S DRUGIM MUŠKARCEM NA DELU" Bivši muž Goce Tržan izneo šok detalje: Kad je ovo uradila u 23 h, znao sam da me vara...
Rijaliti učesnik Ivan Marinković nekoliko puta je pred kamerama rijalitija govorio o odnosu sa svojom bivšom suprugom, pevačicom Gocom Tržan, sa kojom ima ćerku. Naime, učesnici "Elite" su za crnim stolom jednom prilikom povelli temu o ljubomori u emotivnim odnosima, a tom prilikom Ivan je progovorio o odnosu sa Gocom, te je spomenuo i prevaru.
U rijalitiju on je nedavno uporedio vezu jedne od učesnica sa njegovom i Gocinom i istakao:
Ovako su izgledali Goca i Ivan dok su bili u braku:
- Ja sam to osetio, ne kod ove, već kod prve supruge.
- Odmah, čim ti meni izlaziš sa drugaricom posle 23 sata u bioskop znao sam - kazao je Marinković.
"Nahvatao je sa drugim muškarcem na delu!"
- Nisam ni sanjao da ću uspeti da je smuvam, a kamoli da se oženim njom. Prve intimne odnose smo imali u Domu sindikata, ali ne bih otkrivao tačno u kom delu dvorane i kako je sve izgledalo - izjavio je Ivan bez imalo srama.
- Ubrzo posle venčanja, u aprilu 2007. Goca se porodila i dobili smo ćerku Lenu. To su bile godine kada smo se mnogo voleli. Priznajem, imali smo dosta trzavica i padova u braku, ali i mnogo lepih momenata, koje ću pamtiti ceo život.
- U jednom momentu počeo sam da se ponašam kao detektiv. Pratio sam je i nahvatao je sa drugim muškarcem na delu! Pokušao sam da pređem preko toga, ali nisam uspeo... Zbog toga smo se i razveli. Zanimljivo je da je ona prva podnela zahtev za razvod iako sam je ja uhvatio u neverstvu. Priznajem da mi nije bilo lako zbog našeg rastanka. Porodice su pokušale da nas pomire, ali bezuspešno - ispričao je Marinković jednom prilikom za "Informer".
