Slušaj vest

Rijaliti učesnik Ivan Marinković nekoliko puta je pred kamerama rijalitija govorio o odnosu sa svojom bivšom suprugom, pevačicom Gocom Tržan, sa kojom ima ćerku. Naime, učesnici "Elite" su za crnim stolom jednom prilikom povelli temu o ljubomori u emotivnim odnosima, a tom prilikom Ivan je progovorio o odnosu sa Gocom, te je spomenuo i prevaru.

U rijalitiju on je nedavno uporedio vezu jedne od učesnica sa njegovom i Gocinom i istakao:

Ovako su izgledali Goca i Ivan dok su bili u braku:

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan i Ivan Marinković Foto: Marina Lopičić

- Ja sam to osetio, ne kod ove, već kod prve supruge.

- Odmah, čim ti meni izlaziš sa drugaricom posle 23 sata u bioskop znao sam - kazao je Marinković.

"Nahvatao je sa drugim muškarcem na delu!"

- Nisam ni sanjao da ću uspeti da je smuvam, a kamoli da se oženim njom. Prve intimne odnose smo imali u Domu sindikata, ali ne bih otkrivao tačno u kom delu dvorane i kako je sve izgledalo - izjavio je Ivan bez imalo srama.

- Ubrzo posle venčanja, u aprilu 2007. Goca se porodila i dobili smo ćerku Lenu. To su bile godine kada smo se mnogo voleli. Priznajem, imali smo dosta trzavica i padova u braku, ali i mnogo lepih momenata, koje ću pamtiti ceo život.

1/8 Vidi galeriju Goca Tržan Foto: Printscreen/Instagram

- U jednom momentu počeo sam da se ponašam kao detektiv. Pratio sam je i nahvatao je sa drugim muškarcem na delu! Pokušao sam da pređem preko toga, ali nisam uspeo... Zbog toga smo se i razveli. Zanimljivo je da je ona prva podnela zahtev za razvod iako sam je ja uhvatio u neverstvu. Priznajem da mi nije bilo lako zbog našeg rastanka. Porodice su pokušale da nas pomire, ali bezuspešno - ispričao je Marinković jednom prilikom za "Informer".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: