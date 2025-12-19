Slušaj vest

Voditeljka koja iza sebe ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, sa kojim je dobila sina Strahinju, otvoreno je govorila o svom emotivnom statusu i priznala da trenutno nije zaljubljena, iako ističe da joj je to jedno od najlepših osećanja.

Sanja koja je bila u vezi sa kolegom je istakla da se oseća odlično i da uživa u životu, ali da trenutno nema partnera.

- Iskreno da kažem, mnogo volim kad sam zaljubljena. Kada sam zaljubljena, ja sam fenomenalna - rekla je Sanja na početku razgovora.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

Voditeljka je objasnila da se suštinski ne menja kada je zaljubljena, ali da tada sve radi sa više lakoće.

- Ista sam kao i sada, nema tu neke velike razlike, ali, naravno, kad sam zaljubljena onda sve sa lakoćom radim - dodala je ona u emisiji "Iz profila".

Nema novog dečka, kada bude imala otkriće ga

Ipak, Sanja je jasno stavila do znanja da trenutno nema emotivnog partnera i da to ne krije.

- Nisam zaljubljena, odmah da ti kažem. Da imam nekoga, ja bih rekla, jer opet smatram da je i to lepo. Kud ćeš lepše nego da pričaš o ljubavi? Ne treba mi alkohol da gasim leptiriće u stomaku, jer ih nemam. Volim u realno da se zaljubim - istakla je voditeljka.

Govoreći o periodu nakon razvoda, Sanja je priznala da se još uvek nije pojavio muškarac koji bi je u potpunosti osvojio.

- Pravo da ti kažem, neko koga ću ja da predstavim i da kažem: "Ovo je moj dečko"... Taj se nije pojavio otkako sam se rastala - bila je iskrena Sanja Marinković.

Pogledajte dodatni snimak: