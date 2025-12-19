"MNOGO VOLIM KAD SAM ZALJUBLJENA" Sanja Marinković otkrila kada će pokazati svoju novu ljubav: Ne treba mi alkohol da gasim leptiriće u stomaku
Voditeljka koja iza sebe ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, sa kojim je dobila sina Strahinju, otvoreno je govorila o svom emotivnom statusu i priznala da trenutno nije zaljubljena, iako ističe da joj je to jedno od najlepših osećanja.
Sanja koja je bila u vezi sa kolegom je istakla da se oseća odlično i da uživa u životu, ali da trenutno nema partnera.
- Iskreno da kažem, mnogo volim kad sam zaljubljena. Kada sam zaljubljena, ja sam fenomenalna - rekla je Sanja na početku razgovora.
Voditeljka je objasnila da se suštinski ne menja kada je zaljubljena, ali da tada sve radi sa više lakoće.
- Ista sam kao i sada, nema tu neke velike razlike, ali, naravno, kad sam zaljubljena onda sve sa lakoćom radim - dodala je ona u emisiji "Iz profila".
Nema novog dečka, kada bude imala otkriće ga
Ipak, Sanja je jasno stavila do znanja da trenutno nema emotivnog partnera i da to ne krije.
- Nisam zaljubljena, odmah da ti kažem. Da imam nekoga, ja bih rekla, jer opet smatram da je i to lepo. Kud ćeš lepše nego da pričaš o ljubavi? Ne treba mi alkohol da gasim leptiriće u stomaku, jer ih nemam. Volim u realno da se zaljubim - istakla je voditeljka.
Govoreći o periodu nakon razvoda, Sanja je priznala da se još uvek nije pojavio muškarac koji bi je u potpunosti osvojio.
- Pravo da ti kažem, neko koga ću ja da predstavim i da kažem: "Ovo je moj dečko"... Taj se nije pojavio otkako sam se rastala - bila je iskrena Sanja Marinković.
Pogledajte dodatni snimak: