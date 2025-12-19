Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara nedavno je na svom Instagram profilu pokazala sina Kostu (16), koji je izrastao u ozbiljnog mladića i čak prešišao majku po visini.

- Moj sin - napisala je uz fotografiju kratak opis.

Sina je dobila u braku sa bivšim suprugom Milanom Kesićem, a iako Kosta uglavnom drži svoj privatni život dalje od očiju javnosti, ovog puta napravila je izuzetak.

Sin Dare Bubamare
Sin Dare Bubamare Foto: Printscreen

Sin upisao prestižnu školu

Sin je upisan u prestižnu školu, a Dara i Milan održavaju sjajne odnose, trudeći se da Kosta nikada ne trpi zbog razvoda.

Nedavno je otkrila i da je privlače mlađi muškarci, njen sadašnji partner, sa kojim je bila u Dubaiju, ima 25 godina, što znači da je od nje mlađi 24 godine.

Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Imam više energije i od mlađih prijatelja i prijateljica, takva sam i ne mogu da pobegnem od toga. Ne treba niko da me osuđuje zato što volim mlađe - rekla je ona nedavno.

Dara Bubamara
Dara Bubamara
Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda
Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda

 Pogledajte dodatni snimak:

