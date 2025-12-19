OVO JE SIN DARE BUBAMARE! Pevačica rešila da čitava javnost sazna za njega, objavila fotku iz lifta
Pevačica Dara Bubamara nedavno je na svom Instagram profilu pokazala sina Kostu (16), koji je izrastao u ozbiljnog mladića i čak prešišao majku po visini.
- Moj sin - napisala je uz fotografiju kratak opis.
Sina je dobila u braku sa bivšim suprugom Milanom Kesićem, a iako Kosta uglavnom drži svoj privatni život dalje od očiju javnosti, ovog puta napravila je izuzetak.
Sin upisao prestižnu školu
Sin je upisan u prestižnu školu, a Dara i Milan održavaju sjajne odnose, trudeći se da Kosta nikada ne trpi zbog razvoda.
Nedavno je otkrila i da je privlače mlađi muškarci, njen sadašnji partner, sa kojim je bila u Dubaiju, ima 25 godina, što znači da je od nje mlađi 24 godine.
- Imam više energije i od mlađih prijatelja i prijateljica, takva sam i ne mogu da pobegnem od toga. Ne treba niko da me osuđuje zato što volim mlađe - rekla je ona nedavno.
