Jelena Ilić iskoristila je priliku da se obračuna sa kumom Ivana Marinkovića, Gerom. On je pokušao da spusti loptu, ali mu se situacija otrgla kontroli kada je ona krenula sa razotkrivanjem njegove afere sa Atinom Ferari.

- Ja nikad nisam bio ljut na tebe zbog razlaza tebe i Ivana. Sutra dođi kod nas, dobro si došla. Naša zajednička prijateljica, majka tvoje drugarice, ona zna moje mišljenje o tebi. Jedino me zbunilo šta vam je trebalo venčanje da bi se posle pet meseci razveli - rekao je Gera.

- Najnebitnija stvar u celoj priči je što smo se mi venčali i što smo se mi razveli. To se moglo desiti i za pet i deset godina. Moj bivši kum je bio sa nama u najvećim problemima koje je meni Ivan pravio i onda vidim njegova gostovanja. On osuđuje prevaru... Kako se tvoja supruga osećala kad si je varao sa 30 godina mlađom pevačicom koja je aktuelna u medijima?

- Reci ime pevačice. Mogu ja da kažem ime. Misliš na Atinu Ferari? - pitao je Gera.

- Mislim - rekla je Jelena.

- Ja sam sa njom samo sedeo - rekao je Gera.

- Ja znam šta je meni pričala tvoja žena.

Voditeljka udarila na Jelenu Ilić

Ivana Šopić poručila je Jeleni Ilić, bivšoj ženi Ivana Marinkovića, da joj sledeći put pošalje poruku i pita je sve što je interesuje o njenom privatnom životu.

- Jelena Ilić odnosno Marinković već duže vreme p****udi po Tik Toku o meni, ali očigledno nije dosta pa čeka kao neka babuskera po ceo dan da pita vas pošto je mi svi kuliramo. To je bivša žena bivšeg muža Goce Tržan. Ja slušam u životu onog ko mi je podario život - moju majku i onog ko mi daje sredstva za život, to su moji nadređeni. Ja znam da svoj posao radim kako treba i mogu da radim šta hoću, a ona je na Tik Toku dala sebi malo više za pravo i priča o privatnom životu. Naravno, došla je iz Leskovca, pokupila tri Beogradska trača i otišla u selo iz one v****ebine, pa upali lajv da prosi. Fali joj verovatno da otplati rate za grudi što joj je Đedović sredio na rate - poručuje Šopićka, pa dodaje:

- Vidim da je danas bila na nekoj operaciji, nadam se da je sredila onaj drugi kapak i da ne liči više na Rokija Balbou. Nikoga nisam dirala jer svako ima meru, a ona iznosi laži. O tome koliko je ona viralna, mogu da kažem da je potrebno 24h da njen Tik Tok dođe do mene, ali došao je tek kad sam čula da je Anastasiji imala da kaže nešto za mene. Jedino kad je bila viralna jeste kad je Žana nabola, očigledno se nije opametila - dodaje Ivana Šopić.

