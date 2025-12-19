RODIĆI STIGLI KOD CECE NA SLAVU! Ove godine bili široke ruke: Pršte pokloni i ukrasne kese, sve oči uprte u OGROMNU KUTIJU (FOTO)
Ceca Ražnatović koja takođe slavi Svetog Nikolu, godinama unazad tradicionalno obeležava ovaj dan, okupljajući svoju porodicu i prijatelje na večeru i slavlje.
Uz tradicionalne običaje, slavsku sveću i molitvu, ovaj praznik nosi poruku vere, mira i zajedništva. Sveti Nikola se slavi kao zaštitnik doma i simbol dobrote i darivanja.
Večeras u vili na Dedinju pevačica će ugostiti mnoge poznate ličnosti sa kojima se druži, a među prvima stigli su roditelji Bogdane Ražnatović i njeni prijatelji Bogdan i Danijela Rodić iz Titela.
Svi gledaju ogromnu kutiju
Rodići su došli na Dedinje noseći poseban poklon u rukama, a u njihovom društvu bili su neki članovi porodice koji nisu poznati javnosti.
Bili su raspoloženi, a na pitanje novinara šta se očekuje na trpezi kod Cece i kakav je domaćica Danijela je kratko rekla:
- Sve. Odlična je - te su prošli kroz kapiju.
Ubrzo su gosti nastavili da dolaze, a prepoznali smo i Cecinog frizera Stevana.
Pogledajte dodatni snimak: