Ceca Ražnatović koja takođe slavi Svetog Nikolu, godinama unazad tradicionalno obeležava ovaj dan, okupljajući svoju porodicu i prijatelje na večeru i slavlje.

Uz tradicionalne običaje, slavsku sveću i molitvu, ovaj praznik nosi poruku vere, mira i zajedništva. Sveti Nikola se slavi kao zaštitnik doma i simbol dobrote i darivanja.

Večeras u vili na Dedinju pevačica će ugostiti mnoge poznate ličnosti sa kojima se druži, a među prvima stigli su roditelji Bogdane Ražnatović i njeni prijatelji Bogdan i Danijela Rodić iz Titela.

Gosti kod Cece na slavi Foto: Marko Karović

Svi gledaju ogromnu kutiju

Rodići su došli na Dedinje noseći poseban poklon u rukama, a u njihovom društvu bili su neki članovi porodice koji nisu poznati javnosti.

Bili su raspoloženi, a na pitanje novinara šta se očekuje na trpezi kod Cece i kakav je domaćica Danijela je kratko rekla:

- Sve. Odlična je - te su prošli kroz kapiju.

Ubrzo su gosti nastavili da dolaze, a prepoznali smo i Cecinog frizera Stevana.

Cecin frizer došao na slavu Foto: Marko Karović

 Pogledajte dodatni snimak:

