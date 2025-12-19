Slušaj vest

Pevačica Mia Borisavljević otkrila je da fudbaler i bivši muž Jelene Karleuše, Duško Tošić, često dolazi kod nje na treninge.

Naime, Mia je gostujući u emisiji Intrigantno, otkrila da je gledala Amidži i da je oduševljena Karleušinim ćerkama koje često dolaze u njen salon.

Duško, kako je sada Mia otkrila, često dolazi u njen salon da vežba, pa odatle i poznaje Niku i Atinu, za koje tvrdi da su vrlo skromne i jako vaspitane devojčice.

Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić

- Imam da kažem da Niku i Atinu znam, oni dolaze u moju teretanu, sa tatom dolaze i treniraju. Hoću da kažem da su skroz skromne, povučene devojčice koje ne skreću pažnju na sebe, jako su fine i uopšte me nije iznenadilo što su ostavile tako dobar utisak u emisiji.

- Baš mi je drag da one sada dobiju svojih pet minuta, da se malo izraze i pokažu. Tako, da, baš mi je drago da su bile u emsiji i da su skroz razbile te predrasude... - rekla je Mia Borisavljević.

Atina i Nika otkrile u kakvom su odnosu sa Duško

Jelena Karleuša gostovala je u utorak, 16. decembra, u emisiji "Amidži šou", a ovo gostovanje bilo je posebno jer prvi put na televiziji sa njom su i njene ćerke - Atina i Nika Tošić.

- U kakvim ste odnosima sa tatom? Kako to sada funkcioniše? Da ne bude da pitam samo za mamu - upitao je Ognjen Amidžić Atinu i Niku.

Atina i Nika Tošić

- U dobrim odnosima - rekla je Atina.

- Pozdrav za tatu koji gleda ovo - dodala je Nika, koja mu je poslala srce u kameru.

- U najlepšim mogućim odnosima, one su svaki dan sa tatom, čisto da znaju ljudi, da ne pomisle... - nadovezala se Jelena.

- Najbolji roditelji na svetu, volim ih! - rekla je Nika, što je Atina potvrdila i dodala:

- Iako ne živimo sa njim, stalno se viđamo, kao da živimo zajedno.

