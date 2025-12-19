evo ko je još tu

Slava Sveti Nikola danas se obeležava u domovima širom Srbije, pa tako i među brojnim poznatim ličnostima. Svetlana Ceca Ražnatović ovaj veliki praznik za svoju porodicu tradicionalno slavi u vili na Dedinju, u krugu najbližih, ali i prijatelja koji svake godine dolaze u velikom broju.

Među prvima su stigli sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan, i njegova supruga Bojana. Par je na slavlje došao na samom početku, vidno raspoložen i izuzetno elegantan. Šijanovi su uskladili stajlinge — Mirko se pojavio u crnom odelu, dok je Bojana zablistala u plavom odelu. Posebnu pažnju prisutnih privukao je modni detalj koji je nosila, kapa nalik fesu, koja je u poslednje vreme pravi modni trend.

Foto: Marko Karović

Bojana i nakon dva porođaja izgleda besprekorno i zadržala je devojačku liniju. Bračni par je kratko zastao ispred Cecine vile kako bi ispozirao okupljenim novinarima, a potom se pridružio ostalim gostima na proslavi.

Foto: Marko Karović

Na pitanje ko im trenutno čuva decu, Mirko je kratko odgovorio:

– Keva i dadilja, dok smo na proslavi.

Prvi stigli Rodići

Rodići su došli na Dedinje noseći poseban poklon u rukama, a u njihovom društvu bili su neki članovi porodice koji nisu poznati javnosti.

Bili su raspoloženi, a na pitanje novinara šta se očekuje na trpezi kod Cece i kakav je domaćica Danijela je kratko rekla:

Gosti kod Cece na slavi Foto: Marko Karović

- Sve. Odlična je - te su prošli kroz kapiju.

Ubrzo su gosti nastavili da dolaze, a prepoznali smo i Cecinog frizera Stevana.

