KREĆE SLAVLJE KOD CECE! Stigli Mirko i Bojana Šijan: Uparili stajlinge - ona izgleda brutalno, a ovaj detalj na njenoj glavi privukao svima pažnju (FOTO)
Slava Sveti Nikola danas se obeležava u domovima širom Srbije, pa tako i među brojnim poznatim ličnostima. Svetlana Ceca Ražnatović ovaj veliki praznik za svoju porodicu tradicionalno slavi u vili na Dedinju, u krugu najbližih, ali i prijatelja koji svake godine dolaze u velikom broju.
Među prvima su stigli sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan, i njegova supruga Bojana. Par je na slavlje došao na samom početku, vidno raspoložen i izuzetno elegantan. Šijanovi su uskladili stajlinge — Mirko se pojavio u crnom odelu, dok je Bojana zablistala u plavom odelu. Posebnu pažnju prisutnih privukao je modni detalj koji je nosila, kapa nalik fesu, koja je u poslednje vreme pravi modni trend.
Bojana i nakon dva porođaja izgleda besprekorno i zadržala je devojačku liniju. Bračni par je kratko zastao ispred Cecine vile kako bi ispozirao okupljenim novinarima, a potom se pridružio ostalim gostima na proslavi.
Na pitanje ko im trenutno čuva decu, Mirko je kratko odgovorio:
– Keva i dadilja, dok smo na proslavi.
Prvi stigli Rodići
Rodići su došli na Dedinje noseći poseban poklon u rukama, a u njihovom društvu bili su neki članovi porodice koji nisu poznati javnosti.
Bili su raspoloženi, a na pitanje novinara šta se očekuje na trpezi kod Cece i kakav je domaćica Danijela je kratko rekla:
- Sve. Odlična je - te su prošli kroz kapiju.
Ubrzo su gosti nastavili da dolaze, a prepoznali smo i Cecinog frizera Stevana.
