Svetlana Ceca Ražnatović i njena porodica danas slave Svetog Nikolu, a gosti su u večernjim časovima počeli da stižu u njihov porodični dom u Ljutice Bogdana na Dedinju.

Mediji su tamo usnimili nepoznatog starijeg čoveka koji tradicionalno svake godine za Cecinu slavu dolazi ispred njene kuće kako bi joj uručio cveće.

Stariji gospodin bio je svečano obučen, imao je odelo i kaput, a u rukama je držao buket za Cecu.

Evo ko je sve došao kod Cece:

Prvi stigli Rodići

Rodići su došli na Dedinje noseći poseban poklon u rukama, a u njihovom društvu bili su neki članovi porodice koji nisu poznati javnosti.

Bili su raspoloženi, a na pitanje novinara šta se očekuje na trpezi kod Cece i kakav je domaćica Danijela je kratko rekla:

- Sve. Odlična je - te su prošli kroz kapiju.

Malo kasnije došli su i sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan, i njegova supruga Bojana. Par je na slavlje došao na samom početku, vidno raspoložen i izuzetno elegantan. Šijanovi su uskladili stajlinge — Mirko se pojavio u crnom odelu, dok je Bojana zablistala u plavom odelu.

