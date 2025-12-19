Aneli Ahmić i Asmin Durdžić veče nakon što su bili intimni

Slušaj vest

Otac učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Mustafa, oglasio se na društvenim mrežama. On se javno obratio majci Aneli Ahmić, Jasni Ahmić Grofici, te joj pripretio tužbom.

- Zamolio bih Grofadiju da prestane sa tom čarobnom čorbom da hranite Aneli pre nego devojka skapa od gladi. Ako mi podlegne tužiću vas za nanošenje bola i nenadoknadivu štetu mojoj porodici - pisao je Mustafa na Fejsbuku.

Posle toga, pisao je:

1/13 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Dobro jutro! Ja nemam favorita, ostajem i dalje podrška Asminu šta god da radi i uradi. Nemam razloga da pišem o Aneli. Kad me zovu da dam intervju, ja ne znam šta da kažem jer sam sve već rekao.

Otac Asmina Durdžića progovorio je nedavno i o bivšoj verenici svog sina, Staniji Dobrojević, o čemu se i te kako priča.

Naveo je da će izneti istinu o njoj, ukoliko ona bude nastavila da ga provlači po medijima.

"Staniju svu krivicu prebacuje na Asminovu porodicu"

- Stanija je ipak jedna devojka i žena koju bi poželio svaki muškarac i verovatno Asmin gaji neke emocije. Ona je pokušala da odgovornost izlaska iz veze prebaci na Asminovu porodicu. Ako ona nastavi da me proziva, ja ću izaći u javnost sa istinom. Asmin nije mogao da boravi u Majamiju, mogao je da bude kao turista, pa je trebalo neki biznis da se pokrene. Išlo je dosta novca, nije Stanija sve potrošila. Bila promašena investicija. Ja mislim da je Asmin ušao zbog Stanije, a ne zbog Aneli u rijaliti, ali neka bude kako bude - rekao je Asminov tata.

Pogledajte dodatni snimak: