Slušaj vest

Poznati voditelj i producent Žika Jakšić pojavio se u javnosti nakon što je nedavno prošao kroz teže zdravstvene probleme, što je tada zabrinulo njegovu publiku i kolege.

Jakišić se sada u velikom stilu pojavio na Cecinoj krsnoj slavi Sveti Nikola, gde je doputovao nasmejan i vidno raspoložen.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 21.32.16 (1).jpeg
Žika Jakšić kod Cece na slavi Foto: Marko Karović

Na slavlje je voditelj stigao u veseloj atmosferi, pozdravljao je medije, a u ruci je držao flašu pića, što je mnogo začudilo jer su očekivalo još neki poklon, koji će pevačica možda i dobiti van očiju javnosti.

Problemi sa zdravljem

Podsetimo, Jakišić je pre nekoliko meseci bio hospitalizovan zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i moždani udar zbog kog je morao na rehabilitaciju i terapije, ali je od tada stabilno i nastavlja oporavak uz podršku najbližih

Cecini gosti

Pogledajte ko je još došao kod Cece na slavu:

Gosti kod Cece na slavi Foto: Marko Karović

Ne propustiteStarsNIKOLJDAN KOD CECE NIKO NE PROPUŠTA: Porodična krsna slava okupila sam krem srpske estrade u kuću Ražnatovića! (FOTO)
16.jpg
StarsMILOŠ ASPIRINAC OTKRIO DUGO ČUVANU TAJNU HITA TANJE SAVIĆ: Evo za koju mega zvezdu je INCIDENT prvobitno bio napisan!
ceca-tanja-milos.jpg
StarsRODIĆI STIGLI KOD CECE NA SLAVU! Ove godine bili široke ruke: Pršte pokloni i ukrasne kese, sve oči uprte u OGROMNU KUTIJU (FOTO)
WhatsApp Image 2025-12-19 at 19.51.24.jpeg
StarsCECA PRETI U "ZVEZDAMA GRANDA" Ušla u sukob sa starijom koleginicom, a onda se svi sledili: Srušiću vam žiri!
Svetlana Ceca Ražnatović.JPG

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP571 Izvor: Kurir TV