EVO KAKO ŽIKA JAKŠIĆ IZGLEDA NAKON SVIH PROBLEMA SA ZDRAVLJEM! Došao kod Cece na slavu, a mnogi su u šoku što je Ražnatovićima doneo samo OVO
Poznati voditelj i producent Žika Jakšić pojavio se u javnosti nakon što je nedavno prošao kroz teže zdravstvene probleme, što je tada zabrinulo njegovu publiku i kolege.
Jakišić se sada u velikom stilu pojavio na Cecinoj krsnoj slavi Sveti Nikola, gde je doputovao nasmejan i vidno raspoložen.
Na slavlje je voditelj stigao u veseloj atmosferi, pozdravljao je medije, a u ruci je držao flašu pića, što je mnogo začudilo jer su očekivalo još neki poklon, koji će pevačica možda i dobiti van očiju javnosti.
Problemi sa zdravljem
Podsetimo, Jakišić je pre nekoliko meseci bio hospitalizovan zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i moždani udar zbog kog je morao na rehabilitaciju i terapije, ali je od tada stabilno i nastavlja oporavak uz podršku najbližih
Cecini gosti
Pogledajte ko je još došao kod Cece na slavu:
Pogledajte dodatni snimak: