Poznati voditelj i producent Žika Jakšić pojavio se u javnosti nakon što je nedavno prošao kroz teže zdravstvene probleme, što je tada zabrinulo njegovu publiku i kolege.

Jakišić se sada u velikom stilu pojavio na Cecinoj krsnoj slavi Sveti Nikola, gde je doputovao nasmejan i vidno raspoložen.

Žika Jakšić kod Cece na slavi Foto: Marko Karović

Na slavlje je voditelj stigao u veseloj atmosferi, pozdravljao je medije, a u ruci je držao flašu pića, što je mnogo začudilo jer su očekivalo još neki poklon, koji će pevačica možda i dobiti van očiju javnosti.

Problemi sa zdravljem

Podsetimo, Jakišić je pre nekoliko meseci bio hospitalizovan zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i moždani udar zbog kog je morao na rehabilitaciju i terapije, ali je od tada stabilno i nastavlja oporavak uz podršku najbližih

Cecini gosti

Pogledajte ko je još došao kod Cece na slavu:

