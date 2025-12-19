Slušaj vest

Pobednica rijalitija "Zadruga", Kristina Kija Kockar, već duže vreme uživa u ozbiljnoj emotivnoj vezi, dok identitet svog partnera i dalje vešto krije od očiju javnosti. Ipak, sada je nagovestila da bi uskoro ponovo mogla da stane na „ludi kamen“, te da će, kada do toga dođe, u njenom domu biti obeležena i druga krsna slava.

Kija danas proslavlja Svetog Nikolu, a tim povodom se oglasila na Instagramu, gde se, između ostalog, prisetila i svog prvog braka sa pevačem Slobom Radanovićem.

- Hvala svima koji su mi čestitali moju devojačku slavu Sveti Nikola. Igrom slučaja u prvom braku nisam morala da menjam, a u drugom, kako je krenulo, samo ću da prebacim na letnji Nikoljdan - napisala je Kija Kockar uz zaljubljeni emodži i srce.

Kija se obratila Kaći

Podsetimo, Kija Kockar je oštro odgovorila pevačici Katarini Živković, povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".

Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera. U nastavku obraćanja, Kija je podsetila da je bila uz Živkovićevu u najtežim životnim trenucima.

"Za nekoga ko se borio za potomstvo, uz koga sam tada bila svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila... Tužno. Ostavi zauvek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod", napisala je Kristina.

