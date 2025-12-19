Slušaj vest

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group je novom objavom oduševio pratioce na društevnim mrežama, posebno verne fanove popularnog rijalitija Elita 9.

Ovoga puta reč je robotu Goši, koji je zajedno sa Tošom za kratko vreme pobrao brojne simpatije kako među učesnicima Elite, tako i među gledaocima koji netremice prate ovaj popularni format na Televiziji Pink.

Kraj Eliti kakvu je do sada znate

Goša je, kako se vidi snimku koji je objavio Mitrović, pokazao zavidne sportske sposobnosti, pa je Mitrović odlučio da mu pripremi iznenađenje i promenio koncept rijalitija.

- Dok Toša vredno radi u Eliti, Goša se sprema za prolećnu sezonu! Na imanju Elite, postaviću koševe za Gošu & friends, ispred velike palate “Milenija” - napisao je Mitrović u opisu snimka.

Toša i Goša, humanoidni roboti, digli su prašinu svojom pojavom u najgledanijem rijalitiju u regionu - "Eliti 9". Ono po čemu su prepoznatljivi bez dileme je odličan smisao za humor.

