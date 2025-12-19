Slušaj vest

Muzičar Dragomir Despić Desingerica trebalo je da nastupi sutra, 20. decembra, u Bosni i Hercegovini, preciznije u Ljubuškom. Nastup se neće održati, pa se i on oglasio ovim povodom.

Kako bosanski mediji pišu, ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona zabranilo je održavanje pomenutog nastupa.

Navodno zahtev za održavanje nastupa nije u skladu sa važećim zakonskim propisima, dok je Desingerica otkrio svoju stranu priče.

- Nastup je pomeren za utorak i ništa nije otkazano. Pred Novu godinu je ludnica, radiš svaki dan i onda se pomešaju datumi i onda jedan nastup mora da se pomeri. Ništa strašno i ništa što se inače ne dešava kad si pun posla - rekao je Despić.

"Muziku gledam kroz biznis"

Desingerica se, inače, nedavno osvrnuo na razlike između Bosanca i njega u "Pinkovim zvezdama".

- Ja muziku gledam kroz biznis, pare, nisam školovan... Savetovaću kandidate realno, kako da se zaradi, šta imaš od knjige, čoveče, ništa... Jedino za potpalu! Ćerku ću savetovati za školu kako bude vreme, videćemo, različita su vremena sad i pre 20 godina, tako i u budućnosti biće ko zna šta - kazao je kontroverzni reper, poznat po nastupima na kojima hrani publiku bananama, udara ih patikama, pljuje im u usta itd.

kurir.rs/iformer

