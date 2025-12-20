IKONA, SVEĆA, KRSNI KOLAČ I ŽITO: Evo kako je Vlade Divac proslavio Nikoljdan - posle liturgije, zajedničko slikanje
Bivši košarkaš i reprezentativac Srbije Vlade Divac i njegova porodica proslavili su krsnu slavu Sveti Nikola. Vlade i Ana Divac sa sinom Lukom i ćerkom Petrom otišli su u crkvu, gde su, posle liturgije, zajedno pozirali u dvorištu crkve.
Ćerka je blistala u svetloj dugačkoj haljini dok je sin bio u farmerkama i košulji, a članovi porodice nisu skidali osmeh sa lica.
Oni su potom podelili i fotografiju iz porodičnog doma. Na stolu je stajala ikona Svetog Nikole, žito, slavski kolač i sveća, a iznad je na francuskom bilo ispisano "Glas njegovog gospodara", a ovaj natpis je svima privukao pažnju.
Kako su saopštili Petri da je usvojena
Podsetimo, Vlade i Ana Divac imaju sinove Matiju i Luku i ćerku Petru koju su usvojili.
Na pitanje kada su rekli Petri da je usvojena, Snežana je navela da se seća dana kada je to prvi put spomenula.
- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana za "RTS".