Luna Đogani ponovo je skrenula pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama rečenicom koja je pokrenula niz komentara o paradoksalnom i licemernom ponašanju pojedinih ljudi.

Naime, dan pošto se njen suprug, Marko Miljković oglasi zbog posete policijskoj stanici, Luna se javila iz porodičnog doma, u kojem već neko vreme vlada praznična atmosfera.

Luna Đogani objava na Instagramu Foto: Printscreen/Instagram

Umesto uobičajenih porodičnih trenutaka, odlučila je da sa pratiocima podeli lično razmišljanje o, kako je nazvala, društvenim kontradikcijama.

– Jedan što neguje porodične vrednosti, ne govori sa majkom, sudi se sa bratom, j*** kumu, a začuđeno me pita: 'Ti ne postiš? - napisala je Luna na svom profilu.

– napisala je Luna Đogani, ne navodeći imena niti dodatna objašnjenja.

Nova prijava policiji

Podsetimo, Marko je dan rani bio u policijskoj stanici i uslikao se ispred vrata na kojima je pisalo "Kriminalistička policija".

- Problemi sa zakonom ili zakon ima probleme. Sad ćemo da proverimo - poručio je Miljković.



Pošto je obavio razgovor s policijskim službenicima oglasio se za Informer i poručio da je sve rešeno, kao i da nema nikakvih problema.

- Nekim ljudima je jednostavno previše dosadno u životu pa nemaju pametnija posla nego da prijavljuju Marka Miljkovića. Uzalud troše dražavni novac i vreme policijskih službenika i tužilaca. Marko Miljković nema problema sa zakonom - bio je jasan jutjuber.

Sukob sa komšijama

Marku Miljkoviću nedavno je stigla tužba od komšije sa kojim je već duže vreme u lošim odnosima.

Komšija traži odštetu od 500.000 dinara, a Miljković je incident komentarisao i na Instagramu.

- Tužio me buđavi sa flotom advokata... A ja se sekirao da li će uopšte videti moje storije... Reći ću sudiji priznajem kriv sam, bacite me među lavove. Komšo, pošto znam da čitaš sad da li mogu da pustim snimak? - napisao je Marko Miljković.