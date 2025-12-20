"NE GOVORI SA MAJKOM, TUČE ŽENU, SUDI SE SA BRATOM..." Luna Đogani sve šokirala objavom na mrežama: A ti ne postiš?!
Luna Đogani ponovo je skrenula pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama rečenicom koja je pokrenula niz komentara o paradoksalnom i licemernom ponašanju pojedinih ljudi.
Naime, dan pošto se njen suprug, Marko Miljković oglasi zbog posete policijskoj stanici, Luna se javila iz porodičnog doma, u kojem već neko vreme vlada praznična atmosfera.
Umesto uobičajenih porodičnih trenutaka, odlučila je da sa pratiocima podeli lično razmišljanje o, kako je nazvala, društvenim kontradikcijama.
– Jedan što neguje porodične vrednosti, ne govori sa majkom, sudi se sa bratom, j*** kumu, a začuđeno me pita: 'Ti ne postiš? - napisala je Luna na svom profilu.
– napisala je Luna Đogani, ne navodeći imena niti dodatna objašnjenja.
Nova prijava policiji
Podsetimo, Marko je dan rani bio u policijskoj stanici i uslikao se ispred vrata na kojima je pisalo "Kriminalistička policija".
- Problemi sa zakonom ili zakon ima probleme. Sad ćemo da proverimo - poručio je Miljković.
Pošto je obavio razgovor s policijskim službenicima oglasio se za Informer i poručio da je sve rešeno, kao i da nema nikakvih problema.
- Nekim ljudima je jednostavno previše dosadno u životu pa nemaju pametnija posla nego da prijavljuju Marka Miljkovića. Uzalud troše dražavni novac i vreme policijskih službenika i tužilaca. Marko Miljković nema problema sa zakonom - bio je jasan jutjuber.
Sukob sa komšijama
Marku Miljkoviću nedavno je stigla tužba od komšije sa kojim je već duže vreme u lošim odnosima.
Komšija traži odštetu od 500.000 dinara, a Miljković je incident komentarisao i na Instagramu.
- Tužio me buđavi sa flotom advokata... A ja se sekirao da li će uopšte videti moje storije... Reći ću sudiji priznajem kriv sam, bacite me među lavove. Komšo, pošto znam da čitaš sad da li mogu da pustim snimak? - napisao je Marko Miljković.
Podsetimo još, policija na Novom Beogradu uhapsila je Marka Miljkovića, 14. maja 2024. godine, a po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva bilo mu je određeno zadržavanje do 48 sati.