Slušaj vest

Milica Todorović odlučila je da se preseli iz stana u kom trenutno živi, a nalazi se u luksuznom kompleksu u Novom Beogradu. Pevačica je navodno odlučila da kupi veći stan za sebe i bebu koja uskoro stiže.

Milica Todorović je svesna da će joj u budućnosti biti potreban prostraniji dom zbog dolaska bebe, a izvor blizak pevačici navodi da je ona odlučila da na vreme razmišlja o preseljenju.

1/4 Vidi galeriju Milica Todorović pokazala trudnički stomak Foto: Printscreen Instagram

- Zaključila je da će joj zbog dolaska bebe u budućnosti biti potreban prostraniji dom, pa je na vreme počela da razmišlja o preseljenju. Već uveliko razgleda nekretnine, želi što pre da se preseli i to prebrine na vreme. Međutim, ne želi da u brzini pogreši, pa dobro procenjuje svaku ponudu kako bi našla stan koji joj u potpunosti odgovara - kaže izvor blizak pevačici.

Stan u elitnom naselju u kome sada živi Milica je posle dugo godina štednje kupila 2020. godine. Kako su mediji tada pisali, stan ima šezdeset kvadrata i dve sobe, a u komšiluku stanuju i mnoge njene kolege.

Komšije presrećne zbog Milice

Miličine komšije su nedavno otkrile šta misle o pevačici.

- Milicu svi volimo i kada smo čuli je trudna bili smo presrećni. Pre toga je bila u fokusu javnosti zbog onog kriminalca kojeg su ovde hapsili, kako se pisalo, kod nje u stanu i to nas je iznenadilo. Ona nije dete iz takvog okruženja i dobro je da se otarasila tog lika. Ne znam ko je novi dečko, unuka mi kaže da dolazi. Ne živi tu, ali joj pomaže oko svega. Ona će valjda tu ostati da živi. Sigurno da hoće jer tu su stizale stvari, neka drvenarija, verujem da je to krevetac i neke komode za bebu. Šta znam, šta tu sad sve treba da ima beba, ja kada sam dobio decu to se samo krevetac kupovao. Ova današnja deca imaju i auto čim se rode i razne ljuljaške, kaže čika Miloje kojeg smo sreli u prolazu ovog luksuznog kompleksa u kojem Milica živi godinama.

1/16 Vidi galeriju Trudna pevačica Milica Todorović pojavila se večeras kao gost na koncertu Emine Jahović u Sava Centru Foto: Boba NIkolić

Devojka koja radi u obližnjem butiku ističe da je pevačica aktivna trudnica.

- U početku je nismo viđali, a i kada je prolazila bila je nekako ozbiljna. Verovatno su joj prvi meseci bili teški, to se moglo pročitati na njenom licu. Sada je opet ona stara, nasmejana, energična i svuda ide. Mama joj je tu često i stalno dovlače neke kese sa stvarima, sada već broji sitno.