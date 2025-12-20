Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović organizovala je večeras slavlje povodom krsne slave Sveti Nikola. Ona se pobrinula da sve do zadnjeg detalja bude spremno da uživanje sa porodicom i prijateljima, kako smo se uverili, zvanice će uživati u specijalitetima.

1/11 Vidi galeriju Gosti kod Cece na slavi Foto: Marko Karović

Na meniju su bil suši, kanapei, kozice, rolati, predjelo sa smokvama i marakujom i razni morski posni specijaliteti dominirali su na slavskom stolu.

Trubači dočekivali goste

Inače, ispred vile na Dedinju došli su trubači obučeni u kostime Deda Mraza.

Goste su dočekali uz muziku, a na slavlje su prvi stigli Cecini prijatelji - Danijela i Bogdan Rodić.

Nedugo zatim su došli Mirko i Bojana Šijan, a u njen stajling su svi gledali.