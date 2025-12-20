Na meniju su bil suši, kanapei, kozice, rolati, predjelo sa smokvama i marakujom i razni morski posni specijaliteti dominirali su na slavskom stolu.
Stars
SUŠI, PREDJELO OD MARAKUJE, KOZICE I ROLATI Bogat meni na slavskoj trpezi kod Cece Ražnatović - ovako se jelo na Svetog Nikolu na Dedinju
Slušaj vest
Svetlana Ceca Ražnatović organizovala je večeras slavlje povodom krsne slave Sveti Nikola. Ona se pobrinula da sve do zadnjeg detalja bude spremno da uživanje sa porodicom i prijateljima, kako smo se uverili, zvanice će uživati u specijalitetima.
Gosti kod Cece na slavi Foto: Marko Karović
Vidi galeriju
Na meniju su bil suši, kanapei, kozice, rolati, predjelo sa smokvama i marakujom i razni morski posni specijaliteti dominirali su na slavskom stolu.
Trubači dočekivali goste
Inače, ispred vile na Dedinju došli su trubači obučeni u kostime Deda Mraza.
Goste su dočekali uz muziku, a na slavlje su prvi stigli Cecini prijatelji - Danijela i Bogdan Rodić.
Nedugo zatim su došli Mirko i Bojana Šijan, a u njen stajling su svi gledali.
kurir.rs/blic
Reaguj
Komentariši