Slušaj vest

Filip Aleksić, takmičar u "Zvezdama Granda" je bio vaterpolista. On se profesionalno bavio ovim sportom pre nego što se prijavio na ovo muzičko takmičenje.

Naime, Filip Aleksić je iz Herceg Novog, on je petnaest godina posvetio vaterpolu. Nastupao je za klub Jadran, a potom trenirao i u Beogradu.

Petnaest godina se bavio vaterpolom

Bio je veoma uspešan u sportu, ali u jednom trenutku shvatio je da ipak želi da se bavi pevanjem.

- Petnaest godina sam se bavio vaterpolom, a tek poslednjih sedam meseci pevanjem. Ovo što mi se sada dešava je ogroman uspeh – rekao je Filip i otkrio da odluka da napusti sport nije bila laka.

Filip Aleksić u Zvezdama Granda Foto: Printscreen

- Prestao sam jer prvenstveno želim da budem pevač. Moj cilj je da kroz pesme prenosim emociju i energiju – objasnio je Aleksić.

Oduševio žiri u "Zvezdama Granda"

Inače, Filip je osvojio žiri u Zvezdama Granda.

Filip Aleksić se predstavio u "Zvezdama Granda" sa dve pop numere "Opet si pobedila" i "Pisaću joj pisma duga".

On je dobio šest glasova "da" i jedno "ne" od Dragana Kojića, što je mnoge začudilo, te su članovi žirija bili ljuti na Kebu.

- To je takva lakoća i snaga. Imaš emociju, ovo je jedan od retkih vokala za koje sam osetio da bi Olivera mogao da peva. Treba samo da naučiš gde da uzimaš vazduh. Ovo je jedan od najlepših muških vokala koje sam do sada čuo u takmičenju. Vojo, Šljiviću, Keba u baraž – rekao je Mili, prenosi Grand.

- Složiću se sa Milijem, samo ću dodati da lepo izgledaš. Kada pevaš ono dušo moja osetila sam emociju kao da pevaš meni – kazala je Dara Bubamara.

- Boja je fanstatična i ono što pevača od pevača razlikuje to je strofa i u ulazak u pesmu. Ko to otpeva, aplicira na visoko mesto ne samo u takmičenju, nego i u karijeri. Ti si strašan vokal – dodao je Đorđe, a Ceca se nadovezala:

Filip Aleksić u Zvezdama Granda Foto: Printscreen

- Ti si pravi paketić. Lep, mlad, perspektivan. Falš koji se desio sve je to u žaru borbe. Sanja, Dara i ja ćemo pročačkati uši Kebici.

- Divno je bilo, imaš impozantne visine. Lepo zračiš na sceni, čekam samo da se skroz opustiš i da budeš pravi šarmer. Bićeš najveća zvezda Balkana definitivno – kazala je Sanja, a Snežana dodala da ima sve da bude zvezda Grand.