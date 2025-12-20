Slušaj vest

Desingerica je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, a kada pređe granicu, svi su ubeđeni da ne može dalje.

Svaki put je ponovo iznenadio, te je nakon udaranja patikom u glavu, gazio ljude iz publike, jeo pečenje sa fanovima, rendao kačkavalj, pravio pitu i palačinke, a sada je na red došlo i šišanje.

Publika pala u trans

Reper je otišao korak dalje i nasred nastupa ošišao mašinicom dečka iz publike. Kada je reper počeo svoj performans, publika je pala u trans i sve je počelo da se ori od vrištanja.

Desingerica na nastupu šiša momka iz publike Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Despić je pažljivo i uz ovacije svih prisutnih kompletno ošišao svog fana dok je repovao.

Okršaj sa Katarinom Grujić

Pevačica Katarina Grujić komentarisala je pojedine kolege i tom prilikom je pomenula Dragomira Despića Desingericu, za kog tvrdi da nije pevač u njenoj konkurenciji.

Desingerica pravi palačinke  Foto: Printscreen/Instagram

Naime, reper je rešio da joj uzvrati, te je objasnio da je on ipak kompetentan i kao performer, i kao muzičar da Kaći stane na crtu.

- Nisam pevač, ja sam tata! Ja rađam, porađam! Ja pravim muziku! Možeš da biraš da ti budem tekstopisac, producent, da li hoćeš da ti radim aranžman, da ti budem tata, ako ti nisam pevač, mogu da ti budem nešto drugo - objasnio je reper za Republiku.

