Slušaj vest

Javni život i estrada definitivno ne garantuju lagodan život i glamur kako to sve izgleda u medijima. Mnoge ličnosti su od vrtoglavog uspeha i slave stigle do siromaštva i ruba egzistencije, te danas krpe kraj sa krajem kako bi preživeli.

Saša Imerović

Jedan od tih primera je bubnjar Saša Imerović, poznatiji kao Bata, koji je osam godina svirao sa Šabanom Šaulićem, ali zbog povrede oka bio je sprečen da nastavi sa radom.

Ekipa Kurira ga je jednom prilikom posetila u crkvenoj kuhinji pri Verskom dobrotvornom starateljstvu, čiji je koordinator episkop toplički Petar Bogdanović, gde bude podeljeno čak 2.000 obroka dnevno (nije broj korisnika, već obroka prim. aut.). Tamo po obrok ne dolaze samo beskućnici, dolaze i ljudi koji su stambeno obezbeđeni, ali imaju mala primanja i nemaju za hranu. Dolaze i oni koji su se zadužili kreditima i ne ostaje im za obrok, dolaze i oni koji plaćaju kiriju, a nemaju dovoljno novca da sebi nešto skuvaju. U prostorijama narodne kuhinje oni su svi jednaki, a ono što je najbitnije, dočekani su toplom dobrodošlicom.

Saša Imerović, zvani Bata, kaže nam da je korisnik crkvene kuhinje oko pet godina.

1/5 Vidi galeriju Saša Imerović u crkvenoj kuhinji Foto: Zorana Jevtić

- Radio sam i u "Obući Beograd" 22 godine i četiri meseca, međutim, imao sam povredu oka na radnom mestu i dobijam novčanu pomoć od države za telesno oštećenje. Oko sam operisao u KBC "Zvezdara" 2009. godine. Ranije sam kao pomoć dobijao 15.000, a sada imam 22.000 dinara. Osam godina sam svirao sa Šabanom po kafanama, a da nisam poslušao njegov savet, možda sada ne bih imao ni krov nad glavom - priča nam Imerović.

Dodaje da je stambeno obezbeđen i to samo zato što mu je pevač dao savet zlata vredan.

- Šaban mi je rekao: "Sine, nemoj da dozvoliš da budeš na ulici, imaš pare, kupi stan". Tako sam kupio jednu garsonjeru kod Kalenić pijace. Lepo sam zarađivao, lepo sam živeo od muzike, ali to je bilo drugo vreme. Da sam znao da ću da padnem, ja bih seo. Bubnjeve više ne sviram, nemam dovoljno novca i hranim se ovde, hvala bogu, nikome nisam dužan. Zahvalan sam volonterima Verskog dobrotvornog starateljstva i da zahvalim ocu Vladi i Vasi, koji se bore za nas. Da nema crkvene kuhinje, mnogi bi ostali gladni, pa i ja - zahvalan je Imerović.

Vesna Pećanac

Glumica Vesna Pećanac takođe je korisnica kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva.

Njene fotografije kružile su društvenim mrežama i izazvale mnoštvo komentara.

Inače, Vesna je bila udata za poznatog reditelja Živka Nikolića, sa kojim ima dva sina, a neke od svojih najpoznatijih uloga ostvarila je upravo u njegovim filmovima "Lepota poroka" i "Čudo neviđeno". Publika je dobro pamti i kao Jeku iz serije "Đekna još nije umrla, a kada će ne znamo", a veliki deo karijere provela je u "Ateljeu 212".Vesna je obožavala svoju profesiju i govorila da nikada ne želi da ode u penziju, međutim porodične tragedije učinile su da se odvoji od scene. Za kratko vreme izgubila je muža i roditelje, i nije mogla da podnese da gleda kako se ljudi oko nje smeju.

Jadna žena nije imala izlaza i pobegla je od kuće. Utočište i dom je našla u jednoj nevladinoj organizaciji, koja ju je spasla prihvatajući je pod svoj krov. Vesnin životni put je postao veoma težak neposredno posle Živkove smrti. Osamdesetih godina Pećančeva je otišla u Ameriku sa sinovima i mužem. Stigavši u Holivud, videli su da tu za njih nema mesta. Pokupili su se jednog dana i krenuli nazad za Jugoslaviju. Otišli su u Crnu Goru, gde je Živko i umro 2001. godine. Nakon suprugove smrti, glumica se vratila u Beograd sa sinovima zbog njihovog školovanja. Tada su i počele njene muke, koje su se, eto, završile u prihvatilištu za žrtve nasilja - otkrio je tada izvor lista "Press".

1/7 Vidi galeriju Vesna Pećanac u mladosti je bila prava lepotica Foto: Printskrin Youtube

Glumica je svojevremeno za medije govorila o bedi u kojoj je jedno vreme živela.

- U vreme bombardovanja Živko je iščileo. Osetila sam ogroman bol, preveliku tugu. Jedan sin otišao je da se monaši. Rekao je: “Meni su svi bedemi srušeni”. Ostala sam da zurim u zid, pala u depresiju. Nekada smo bili velika, vedra, složna i mnogoradna porodica... Nisam mogla da igram, zatražila sam penziju. Posao komičara je da daruje radost ljudima, a ja nisam više imala radosti. Penzija - sedam hiljada dinara. Bili smo gladni. Mislila sam da sam zbog toga potpuno izgubila memoriju. Jedna milosrdna šefica u samousluzi u blizini kuće godinama nam je hranu davala na kredit, volela je Živkove filmove. Još je bio živ. Sećam se da sam jednom dobila neki novac, i mogla da biram da li da odem na pijacu ili njoj vratim deo duga. Odem, ipak, na pijacu. Iz kese mi je virio mladi luk i ja sam kružila po celom kvartu da me ona ne bi videla. Ispričam Živku, a on mi kaže: Odigraj to na sceni. I to je život - ispričala je Vesna jednom prilikom za "Novosti".

Slobodan Jurišić Jura

Proslavljeni muzičar Slobodan Jurišić Jura, bio je jedan od najzastupljenijih bubnjara u Srbiji, a prošle godine se oglasio potresnom objavom na društvenoj mreži "Fejsbuk", gde je priznao da trenutno prolazi kroz pakao.

- Bio sam bubnjar 50 godina. Svirao sam sa Tockom, YU grupi, sa Cukićem... Živim u kući bez struje i bez vode u Perlezu. Usled nesrećnih okolnosti ostao sam bez ičega. Ukrali su mi pare od prodatog stana, pa sam sad prepušten na milost sugrađana. Sam sam i bolestan sam. Svaka pomoć bi mi značila. Zamolio bih sve dobre ljude koji žele da pomognu novčanom donacijom preko post-neta u pošti - napisao je Jurišić u svojoj potresnoj objavi, te dodao i svoj broj telefona kako bi mu ljudi pomogli.

Ekipa Kurira ga je posetila tada i zabeležila uslove u kojima je neko vreme živeo.

Bubnjar Slobodan Jurišić živi u nehunanim uslovima Izvor: Kurir/Maša Kostić

Nakon priče Kurira Slobodan je upoznao ženu koja se ponudila da mu pruži pomoć, ali je došlo i do ljubavi između njih dvoje, te se bivši bubnjar preselio u njen dom i otpočeo novi život.

Vera je muzičaru obezbedila krov nad glavom, automobil, ali i džeparac, kako ne bi bio bez novca. Kako je tada otkrio Jurišić, od nje je skoro svakog dana dobijao po 50 evra, da mu se nađe.

U srcu Banata nalazi se kuća u kojoj su započeli novi život, a priroda koja okružuje imanje je puna zelenila odiše svežim vazduhom. Ispred doma je "letnjikovac" velika terasa na kojoj će najviše provoditi letnje dane.

1/12 Vidi galeriju Slobodan Jurišić Jura Foto: Kurir/Maša Kostić

U dnevnoj sobi, u centralnom delu, nalazi se pravi kućni oltar koji ima mnoštvo ikona, ali i kandilo koje stoji iznad istog. U drugom delu nalazi se i nešto nalik kaminu, dok sa druge strane stoje neotpakovani koferi bubnjara koji je doneo sve svoje stvari.

1/14 Vidi galeriju Jura sa suprugom u novoj kući Foto: Kurir

Svuda po kući se mogu videti njegove stvari, a neki komadi garedorbe se uveliko suše na čuvenom smederevcu koji se takođe nalazi u njihovom domu. Prostrana kuhinja koja ima izlaz na terasu, ali i soba koja se dosta razlikuje od prethodne u kojoj je boravio. Ono što je svima zapalo za oko jeste dvorište u kome se nalazi potok, ali i spomenik Svetom Savi koji na sebi ima okačenu brojanicu.

Snežana Pavlović

Snežana Pavlović, učesnica takmičenja "Nikad nije kasno", živi na rubu egzistencije sa 14 pasa i 11 mačaka. Ona je 2019. zasijala na Grandovoj sceni i mnoge očarala svojim glasom, ali po završetku šoua vratila se svom životu daleko od reflektora pozornice.

Poslednjih dana video na kome ona izvodi pesmu Zorice Brunclik dok sedi na zemlji postao je hit na društvenim mrežama. Snimak je nastao na njivi na kojoj Snežana radi. Pohvalni komentari se samo nižu i svi joj pružaju podršku želeći da je vide na sceni.

Ekipa Kurira pronašla je Snežanu u njenoj trošnoj kući u Staroj Pazovi. Iako nema osnovne životne uslove, dočekala nas je nasmejana.

- Zarađujem od nadnice. Šef me je snimio dok sam pevala, nisam ni videla. Tamo sam već tri godine, težak je to posao. Dnevnica mi je 3.000 dinara - kaže na početku Snežana i nastavlja:

1/5 Vidi galeriju Snežana Pavlović ovako izgleda danas Foto: Boba Nikolić

- Posle takmičenja nisam pevala jer me niko nije zvao, a i kada su me zvali, to je bilo da bi mi uzeli novac. Pevam celu noć, dobijem bakšiš 300-400 evra, a bend mi da samo 1.000 dinara. Onda sam shvatila da je bolje da radim na njivi. To je sezonski posao. Zimi živim od socijalne pomoći. Imam zamrzivač, pa ga koliko mogu napunim i onda zimi to jedem i čekam. Radi se puno, ali moram da zaradim za hleb. Svakog dana pešačim dva kilometra do kombija koji me vozi do tamo i isto toliko kad se vraćam, a tamo sam osam sati na nogama. Kad me izdaju noge, stopiram, nekad me neko poveze, nekad ne. Kada uzmem novac, ne znam kome pre da kupim da jede, sebi ili kucama i macama koje sam udomila. Nekad donesem nešto kući, a nekad nemamo ništa, ali dobro, nismo gladni. Osim njih, nikoga nemam i za njih i kopam i radim, ne mogu da dozvolim da cvile od gladi.

Snežana je bila udata, ali ju je muž ostavio zbog druge žene.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: