Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, za kratko vreme je podigao veliku prašinu i postigao veliku popularnost. Dok je omladina oduševljena njegovim pesmama i radom, većina kolega, ali i starija populacija, nema lepo mišljenje o njemu, a evo šta kažu ljudi iz njegovog okruženja.

Škola

U naselju u kojem živi, reper je i odrastao, a nedaleko od njegovog doma nalazi se i osnovna škola koju je pohađao, te su profesori, ali i učenici izneli svoje mišljenje o njemu.

- Ono je dno. Ono ludilo njegovo ono je strašno. Nego je video kako može da se zaradi pa raspalio. Glupira se i nismo ponosni na njega. Šta dečko radi i čime se bavi ono je jezivo. Znam njegovog oca, verujte mi ni on čovek ne zna šta ga je snašlo. Bio je ovde u osnovnoj i bio je dobro dete stvarno. Sportski tip, vredan, pametan - rekao je profesor fizičkog vaspitanja, a onda je u međuvremenu naišao i domar škole koji nije znao ko je kontroverzni reper.

Foto: Printscreen

- Ti nisi video šta on radi. Ima neko ludilo. Ti ne znaš, ali sad da pitamo naše đake, svi znaju ko je on - završio je profesor.

Komšije

Slično mišljenje deli i njegova komšinica, koja Dragomira ne poznaje lično, ali je kroz druženje sa roditeljima dece koja žive u naselju saznala za skandale repera:

- Znam ko je, nažalost. To je oličenje našeg društva i pokazatelj dokle smo stigli kao društvo. Nadam se da njegovo glupiranje neće biti još dugo aktuelno, brinem se da bi jednog dana moje dete moglo biti jedno od onih koji uživaju dok ih takav čovek lupa patikom po glavi. Baš sam onaj dan pričala sa komšinicom o njemu, pa mi je ona otkrila da nam je komšija, nisam ni znala. Ona je šokirana, jer je njen sin došao iz parka i sa velikim uzbuđenjem pričao i pokazivao šta on radi. Oni se sada svi po kraju zovu "bajo", to su deca koja imaju 12, 13 godina.

Radnica iz oblišnje prodavnice otkrila je da zna ko je on zbog svog sina koji je u tinejdzerskim godinama, ali i da povremeno dolazi u samoposlugu.

Foto: Boba Nikolić

- Znam, znam ko je. Deca su opterećena njime. On vam je sada kao Baka Prase pre par godina. Samo je ovaj otišao korak dalje. Dolazi i ovde, dečko je takav. On se nama obraća isto onako kako se obraća svima. Nema poštovanja, uzme ovde glupira se, po rafovima se bacaka, te neke fore, ali deca lude za njim. Lude - rekla je ona za "Kurir", a potom je o njemu govorila i devojka koja ga poznaje veoma dobro.

- Da, naravno, znam ga preko 6 godina, sve tetovaže mi je on radio. Pregotivan lik, težak karakterno, zato i jeste tu gde jeste. Ja sam mu prorekla sudbinu, meni je pustio prvu pesmu pre nego je otišla u etar i rekla sam mu tad još da će daleko da dogura i evo vidiš gde je stigao. Veruje u to što radi i radi srcem. Sve u vezi njega je “prava priča” znači ništa nije fejk-čak i automobili koje ima u spotovima svi su njegovi. Ja jako volim srčane ljude i generalno odgovaram samo na energiju iskrenih ljudi, a on je takav. Sve tetovaže mi je radio, lik je umetnik. On je naša Lady Gaga. Isti je. Uopšte se nije promenio.

1/6 Vidi galeriju Dragomir Despić Desingerica pljuje devojci u usta Foto: Printscreen/Instagram

Komšinica koja, takođe, živi u Despićevoj blizini misli o reperu sve najbolje.

- Znam dečka, sve najbolje. Blizak je sa mojim bratom i nama je skroz kul - rekla je ona, dok stariji ljudi uglavnom nisu imali predstavu ko je Desingerica.

Ošišao dečka na nastupu

Desingerica je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, a kada pređe granicu, svi su ubeđeni da ne može dalje.

Svaki put je ponovo iznenadio, te je nakon udaranja patikom u glavu, gazio ljude iz publike, jeo pečenje sa fanovima, rendao kačkavalj, pravio pitu i palačinke, a sada je na red došlo i šišanje.

Foto: Screenshot

Reper je otišao korak dalje i nedavno nasred nastupa ošišao je mašinicom dečka iz publike. Kada je reper počeo svoj performans, publika je pala u trans i sve je počelo da se ori od vrištanja.

Ovako je Desingerica ošišao fana na nastupu: