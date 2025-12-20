Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz proslavio je krsnu slavu Svetog Nikolu sa prijateljima, a njegova devojka Anđela Đuričić je bila među najveselijima.

Naime, Gastoz je proslavio Svetog Nikolu sa prijateljima, te je napravio pravu proslavu. U jednom momentu je uzeo i mikrofon i zapevao. Na stolu je bila bogata trpeza, a među poznatim ličnostima bili su Vanja Mijatović, Vuk Mob.

Ipak, naravno veliku pažnju je privukla Anđela Đuričić sa kojom je Gastoz vezu započeo u Eliti. Ona je bila u kratkom kožnom šortu, kosu je uvila i sve vreme igrala.

Pomirli se Gastoz i Anđela

Podsetimo, nakon što su raskinuli, Anđela Đuričić pomirila se sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Nedavno ju je ekipa "Blica" uhvatila iza zgrade u kojoj opet zajedno žive, kada se vraćala sa masaže u jednom lokalnom salonu lepote.