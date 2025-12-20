Slušaj vest

Ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, Ela Dvornik, postala je jedna od najpoznatijih influenserki u regionu.

Ela često sa svojim pratiocima deli fotografije iz privatnog života, svakodnevnice, a neretko priča i o svojoj prošlosti.

Otvorila privatni album

Dvornikova se sada prisetila detinjstva, te je objavila fotografiju iz porodičnog albuma i oduševila pratioce.

Ela je pokazala kako je izgledala kao devojčica i priznala da će uskoro kupiti analogni aparat jer joj nedostaje stari način čuvanja uspomena.

"Mislila sam da mi je tata klošar"

Ela je nedavno progovorila o svom skromnom odrastanju i svom ocu Dinu.

- Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je neko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice-prasice - ispričala je influencerka kroz smeh, dodajući da su je često pitali da li želi biti kao njen otac, na šta bi ona odgovarala: „Ne, pevači su siromašni.“

- Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior... - ispričala je, dodajući da je Dini bilo najvažnije da su mu muzičari iz benda plaćeni i da koncert bude dobar. Otkrila je i da je imao veliku tremu pre nastupa.

"Nikad nisam završila školu"

Njen lik i delo mnoge korisnike društvenih mreža nervira, te je često na meti osuda, a sa druge strane su oni koji obožavaju sve što ona radi.

Ella je jednom prilikom otkrila da nije završila srednju školu, te je objasnila zašto je to tako.

- Sve vreme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa. Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala da nađem nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vreme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno - rekla je Ella.

