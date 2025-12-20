Slušaj vest

Iako su razvodi sve češća pojava na estradi, postoji mnogo javnih ličnosti koji decenijama žive u skladnom braku.

Ovi parovi važe za primer ljubavi koja je prevazišla sva iskušenja i probleme.

Zorica i Kemiš

Najpoznatiji par na domaćoj sceni su definitivno Zorica Brunclik i Miroljub Arenđelović Kemiš.



Zorica i Kemiš su jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi, a njihova ljubav traje skoro četiri decenije.

Ona se 1985. godine udala za poznatog estradnog umetnika, virtuoza na harmonici, i od tada su nerazdvojni. Kako je i sama pevačica nekoliko puta rekla, njihova ljubav je bila sudbinski predodređena.

Za njen rođendan obnovili su zavete i napravili gala venčanje koje je bilo mesecima tema medija.

Dušica i Nedeljko Biljkić

Dušica i Nedeljko Biljkić su definitivno največniji, njihova zajednica traje već 54 godine.

Dušica i Nedeljko pevaju u duetu više od pola veka, taman toliko koliko žive zajedno. Prvu duetsku ploču snimili su 1969. godine sa četiri Neđine kompozicije: "Što me majko jednog rodi", "Zbog ljubavi izgubljene", "Dragi, dragi moj", "Jednog momka majko volim".

Njihov brak je ne samo jedan od najdužih već i najskladnijih na estradi. Zbog bračnih obaveza Dušica je zapostavila pevačku karijeru.

- Dušica je za mene i za mnoge muzičke stručnjake najbolji ženski pevač ovog podneblja, ali se udala za Nedeljka Bilkića, on ju je osvojio i privukao. Ubrzo mu je rodila dva sina, onda je njih trebalo čuvati, negovati, trebalo ih je izvesti na put, pa se ona najviše posvetila deci i porodici, a ja sam nastavio da pevam, mada mogu da tvrdim da je ona mnogo veći pevač i od mene i od mnogih drugih - istakao je Bilkić.

Biljana Jevtić i Aca Ilić

Biljana Jevtić i Aca Ilić u braku su 39 godina.

Estradni bračni par poznaje se od davne 1983. godine, a zajedno su od 1986. Preživeli su mnogo lepih i manje lepih trenutaka, ali su uvek ostali zajedno.

Baš zbog toga, progovorili su o dugovečnosti braka, načinu na koji su oni uspeli da sačuvaju porodicu i žive bez skandala.

- Jednostavno mislim da se ljudi nađu. Ja sam imao sreću da imam ovakvog životnog saputnika. Muškarci vole da prećute takve stvari, ne žele da se otvore. Kad se nađu dve srodne duše, teško je da brak opstane. Na tom životnom bingu ja sam izvukao sedmicu. Preživeli smo sve izazove, a najveći izazov je bio odgovoriti i preživeti sve priče, spletke... Ima ljudi koji vole tuđu sreću, ali ima i onih koji to ne vole. Ljudi kad hoće da traju u dvoje, naći će način da traju, kada neće, imaće milion izgovora za to - rekao je Aca.

Jasna Kočijašević i Dragoslav Mihajlović

Jasna Kočijašević i Dragoslavom Mihajlović Kanarinac traju 53 godine.

Njihov zajednički život obeležila je bogata muzička karijera, uspeh njihovih sinova Miloša i Mitra, ali i velika porodična tragedija kada su iznenada izgubili mlađe dete.

Pevačica je nedavno govorila o tome šta održava jedan odnos između dvoje ljudi.

- Jako je važan razgovor. Često do nesuglasica dođe jer bude nesporazuma. Nešto što je meni logično da uradim, njemu ili bilo kom drugom muškarcu ne mora da bude.

Keba i Olja

Dragan Kojić Keba i Olja prošle godine su proslavili četiri decenije braka.

Na ludi kamen stali su davne 1984, dobili dvoje dece – sina Igora, fudbalskog menadžera, i ćerku Natašu, koja već godinama živi u Americi. Keba i Olja izdržali su sve uspone i padove koji su ih zadesili za 4 decenije zajedničkog života.

Vera Matović i Raća

Vera Matović i Ratomir Raća Matović zajedno su pola veka.

Vera Matović počela je da nastupa sa Ratomirom, koji je harmonikaš, kada je imala 25 godina. Iz druženja rodila se ogromna ljubav, koju su svakako krunisali i naslednicima.

Pevačica i harmonikaš su pola veka u braku i njihova zajednica važi za jednu od najskladnijih na estradi.

Đani i Slađa

Radiša Trajković Đani i Slađana Trajković su 28 godina nerazdvojni.

Radiša Trajković Đani je više puta isticao da ga "ona trpi" ponekad. Sada je Slađa govorila kako je počela njihova ljubavna priča, pa su zajedno istakli još neke nepoznate detalje.

- Baš davno smo se upoznali, davne '95. Naravno da se sećamo kako smo se upoznali. Slađa je čula za mene, mene je tada znalo celo Kosovo i ostalo je legenda. Duga priča - rekao je kroz osmeh Trajković i priznao šta zameraju jedno drugom.

- Najbitnije u odnosu dvoje mladih je poverenje i sloga. Na prvom mestu je poverenje. U svemu tome mora da ima hemije i ljubavi, bez ljubavi ništa - poručuju pevač, a Slađa je priznala da li je nekada razmišljala da ga ostavi.

Viki i Taške

Viki Miljković i Dragan Tašković Taške su 28 godina zajedno.

Nakon što su se više od 10 godina zabavljali, 2007. godine su rešili da ljubav krunišu brakom. Odnos folk pevačice i njenog supruga odoleva svim izazovima. Imaju sina Andreja.

Lepa Brena i Boba

Lepa Brena i Boba Živojinović sudbonosno "da" su izgovorili davne 1991. godine.

Njih dvoje su se upoznali na premijeri prvog dela filma "Hajde da se volimo". U to vreme ona je bila najveća muzička zvezda, a on najuspešniji srpski teniser sa svetkom karijerom. sada su jedan i od najuspešnijih parova u biznisu. Imaju dva sina, a Brena je Bobinog naslednika iz prvog braka Filipa Živojinovića prihvatila kao svoje dete.

Boban Rajović i Dragana

Boban Rajović 33 godine je u skladnom braku sa lepom Draganom.

Oni su iz svoje ljubavi dobili troje dece. Dve ćerke i sina. Kako je i sam pevač priznao, trzavica u njihovom braku je bilo, ali nisu uspeli da sruše njihovu zajednicu.

Folker je naglasio da je njegova žena temelj porodice i da je, kao takva, i sačuvala njihov brak.

U višedecenijskim brakovima su i pevači Mitar Mirić i Ljuba Aličić.

