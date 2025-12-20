Slušaj vest

Vesna Zmijanac trenutno je na rehabilitaciji nakon nedavne operacije srca. Nakon izlaska iz bolnice pevačica je pod stalnim nadzorom lekara.

Naime, nakon što je Vesna Zmijanac pre nekoliko dana napustila bolnicu, pevačica se oporavlja uz stalni nadzor i negu stručnjaka iz zdravstvene ustanove specijalizovane za lečenje bolesti srca.

Pod stalnim nadzorom lekara

- Situacija je bila veoma teška, lekari su se borili da joj stabilizuju stanje i u jednom momentu je bila životno ugrožena. Srećom, reagovalo se na vreme. Sada je kod kuće, ali pod stalnim nadzorom lekara iz bolnice za kardiovaskularne bolesti. Očekuje se da rehabilitacija potraje kako bi se u potpunosti oporavila - kaže dobro obavešten izvor.

Vesna Zmijanac Foto: Kurir Televizija

- Rečeno joj je da ne bi smela da nastupa i da mora da se odmara, ali Vesna je poznata kao veliki profesionalac i nije želela da otkaže novogodišnji nastup - zaključuje izvor.

Želi da nastupa za Novu godinu

Inače, nakon operacije i saveta lekara da mora da miruje, ona je donela odluku koja se nije dopala njenim najbližima. Ona će održati sve zakazane nastupe.

Vesna Zmijanac odlučila je da ne otkazuje koncerte koji su joj već zakazani, već da će da nastavi da radi. Tako će za Novu godinu pevati u Novom Sadu, a već prvog januara u Herceg Novom, uprkos činjenici da joj je urađena revaskularizacija na arteriji i da su joj ugrađena tri stenta.

- Vesna je odlučila da nastupa, iako su joj doktori savetovali drugačije. Naravno da se sa njenom odlukom ne slaže ni porodica, kao ni najbliži prijatelji koji joj istinski žele dobro, ali svi znamo koliko je tvrdoglava. Njen život je muzika, ona se svemu tome jako raduje - kaže Vesnina prijateljica.

kurir/informer

