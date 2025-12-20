Slušaj vest

Anastasija Okolišantrenutno poznatija kao "Pirueta" učesnica je muzičkog takmičenja IDJ šou-a, a malo ko se seća da je bila deo rijalitija.

Pirueta je stigla gotovo do finala pomenutog takmičenja, ali se u rijaliti formatu nije tako dobro pokazala.

Elita

Anastasija se oprobala u sedmoj sezoni "Elite" kada se predstavila punim imenom i prezimenom, bez nadimka koji danas koristi i po kojem je ljudi znaju. Njen snimak profila se može naći na Jutjubu gde objašnjava zašto želi da bude deo popularnog programa.

- Anastasija Okolišan iz Alibunara, bavim se pevanjem. Razlog ulaska u Elitu 7 je karijera. Volela bih da imam karijeru kao Milica Pavlović, Tea Tairović, Teodora Džehverović. Vrline nemam, a mane, pa ima ih puno - nasmejala se i dodala:

- Završila sam Medicinsku školu u Pančevu, smer ginekološko-akušerska sestra. Niko ne zna da ulazim. Zna majka, porodica, tu su, podržavaju me. Što se tiče oca, porodice, ne bih volela da ih pominjem. Ulazim kao zauzeta, srećno sam zaljubljena. Verujem svom dečku, veruje on meni.

Diskvalifikovana u Eliti

Pirueta se u svom kratkom učešću istakla dramatinim scenama, ljubavnom romansom sa Lukom Majčicom i pričom o problemima.

- Ja sam ušla sj*bana, drug mi se obesio, oca nemam, drugarica je poginula u saobraćajnoj nesreći i sve se to dogodilo pre godinu dana i borim se - pričala je tada u rijalitiju.

U Eliti nije dugo izdržala, te je samoinicijativno pobegla iz rijalitija zbog čega je bila diskvalifikovana.

Zvezde Granda

Da je Anastasija izuzetno uporna i željna uspeha i popularnosti govori i činjenica da je bila i deo muzičkog takmičenja Zvezde Granda.

Oprobala se u sezoni 2022/2023 ali nije stigla do finala iako je imala simpatije stručnog žirija.

