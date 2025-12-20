Slušaj vest

Anastasija Okolišantrenutno poznatija kao "Pirueta" učesnica je muzičkog takmičenja IDJ šou-a, a malo ko se seća da je bila deo rijalitija.

Pirueta je stigla gotovo do finala pomenutog takmičenja, ali se u rijaliti formatu nije tako dobro pokazala.

Elita

Anastasija se oprobala u sedmoj sezoni "Elite" kada se predstavila punim imenom i prezimenom, bez nadimka koji danas koristi i po kojem je ljudi znaju. Njen snimak profila se može naći na Jutjubu gde objašnjava zašto želi da bude deo popularnog programa.

- Anastasija Okolišan iz Alibunara, bavim se pevanjem. Razlog ulaska u Elitu 7 je karijera. Volela bih da imam karijeru kao Milica Pavlović, Tea Tairović, Teodora Džehverović. Vrline nemam, a mane, pa ima ih puno - nasmejala se i dodala:

Anastasija Okolišan
Foto: Printscreen/Youtube

- Završila sam Medicinsku školu u Pančevu, smer ginekološko-akušerska sestra. Niko ne zna da ulazim. Zna majka, porodica, tu su, podržavaju me. Što se tiče oca, porodice, ne bih volela da ih pominjem. Ulazim kao zauzeta, srećno sam zaljubljena. Verujem svom dečku, veruje on meni.

Diskvalifikovana u Eliti

Pirueta se u svom kratkom učešću istakla dramatinim scenama, ljubavnom romansom sa Lukom Majčicom i pričom o problemima. 

- Ja sam ušla sj*bana, drug mi se obesio, oca nemam, drugarica je poginula u saobraćajnoj nesreći i sve se to dogodilo pre godinu dana i borim se - pričala je tada u rijalitiju.

U Eliti nije dugo izdržala, te je samoinicijativno pobegla iz rijalitija zbog čega je bila diskvalifikovana.

Anastasija Okolišan Pirueta u Eliti Foto: Printscreen/Youtube

Zvezde Granda

Da je Anastasija izuzetno uporna i željna uspeha i popularnosti govori i činjenica da je bila i deo muzičkog takmičenja Zvezde Granda.

Anastasija Okolišan
Anastasija Okolišan u Zvezdama Granda Foto: Printscreen/Youtube

Oprobala se u sezoni 2022/2023 ali nije stigla do finala iako je imala simpatije stručnog žirija.

Ne propustiteStarsPREŽIVELI SVE ŽIVOTNE UDARCE ALI SE I DALJE DRŽE ZAJEDNO: Ovo su najduži brakovi na estradi, neki traju skoro pola veka
stars.jpg
StarsPREPOZNAJETE LI DEVOJČICU SA FOTOGRAFIJE? Ćerka je legendarnog pevača, često na meti osuda, a za sebe kaže da je sponzoruša (FOTO)
Ela Dvornik
StarsGASTOS U KAFANI PROSLAVIO SVETOG NIKOLU: Na stolu bogata trpeza, Anđela u kratkom kožnom šortsu, a reper zapevao na krsnoj slavi
Gastoz
Stars"MNOGI VOLE DA BUDU U CENTRU PAŽNJE" Zorana Pavić o burnim devedesetim i odnosu sa kolegama: Srđan Mobi Dik me je prozvao ludačom
zorana-2.jpg

 Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde:

STARS EP572 Izvor: Kurir TV