Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković je u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradio vrtoglavih 400.000 evra.

Njih dvoje su zahvaljujući ovoj sumi oborili sopstvene rekorde, pa su tako zadržali i dodatno učvrstili poziciju najplaćenijih jutjubera na domaćoj sceni.

U samom vrhu

Luna i Marko su svoj prvi Jutjub kanal otvorili krajem jula 2020. i do sada su na njemu imali preko 118 miliona pregleda, što je za osam miliona pregleda više nego prošle godine, kad su u ovo vreme imali "samo" 110 miliona.

Ipak, pored ovog kanala, na kome objavljuju vlogove, njih dvoje su u maju 2024. napravili još jedan zajednički kanal na Jutjubu, na kojem se nalazi podkast koji vodi Đoganijeva. Oni su i ovde uspeli da privuku veliki broj fanova, pa na njemu već imaju skoro 43 miliona pregleda. Kad se brojke sa ova dva kanala saberu, dolazi se do čak 161 milion pregleda.

Tako su iza sebe ostavili brojne druge influensere koji su kanale na ovoj platformi imali mnogo duže nego oni.

Kao što je poznato, zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, pa se prostom računicom dolazi do iznosa od preko 400.000 evra, koliko su Luna i Marko zaradili tokom ove godine, što ih je automatski svrstalo u sam vrh po zaradi na ovim prostorima, a to se može proveriti i na poznatoj platformi kao što je Socialblade (servis sa statistikom o društvenim mrežama).

Pored zarade od pregleda, oni su veliki novac zaradili i od sponzora, nesumnjivo velikog "riča" (dometa objave) i promocija, tako da brojka od 400.000 evra nije konačna.

Zanimljivo je napomenuti i da se, osim njih, niko od popularnih jutjubera i influensera ne može pohvaliti enormnom zaradom. U top tri tokom 2025. po broju pregleda našli su se jutjub kanali IDJ videos, Zadruga i Grand produkcija, a na sedmom mestu i kanal Tee Tairović.

Marko Miljković je svojevremeno za Kurir govorio kako on i njegova supruga zarađuju od Jutjuba.

- Zarađuje se kao i u svakom drugom poslu. Koliko se trudite, toliko ćete zaraditi. Zarada na Jutjubu zavisi od mnogo faktora - od pregleda, ali i od starosnog uzrasta onih koji vas gledaju. Ako vas, na primer, gleda mlađa populacija, manje ćete zaraditi nego ako vas gleda starija populacija, koja zarađuje - ispričao nam je Lunin suprug i objasnio da Jutjub ima algoritam koji prepoznaje karakteristike onog ko gleda kanal, kao i da li ta osoba kupuje na internetu.

Nije uvek isto

- Algoritam sve prepozna i na osnovu toga vam daje manju ili veću zaradu, a zarade se za npr. milion pregleda kreću od 200 do 2.000 evra mesečno. To zavisi i od meseca u godini. Na primer, pregledi su više plaćeni krajem godine nego u januaru ili februaru. Osim pregleda, ljudi zarađuju i preko sponzorstava, a zarade od toga mogu biti fiksne ili regulisane na drugi način, kako je već definisano ugovorom - rekao nam je tada Marko.

- Vidim da ima ljudi u Srbiji koji dobro zarađuju od toga. To se vidi na njihovim kanalima i po tome šta sve kupuju, gde putuju, šta rade - završio je Miljković.

