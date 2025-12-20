ALEKSANDAR SOFRONIJEVIĆ MAJCI KUPIO AUTO: Na Instagramu objavio porodičnu fotografiju i uputio joj emotivne reči: Da još dugo voziš unučiće...
Virtuoz na harmonici, Aleksandar Sofronijević nedavno je objavio najsrećnije vesti i otkrio da će uskoro postati otac.
Njegova najveća ljubav Kosana je u blagoslovenom stanju, a bračni par za nekoliko meseci dobija devojčicu.
Poklon majci
Sofronijević je sada iznenadio svoju majku i počastio je novim automobilom.
Na svom Instagram nalogu okačio je fotografiju i poslao majci emotivnu poruku.
- Majko neka ti je sa srećom i da još dugo voziš svoje unučiće makar do njihovog punoletstva, pa ćemo i ovaj da zamenimo - napisao je Sofra.
Supruga najveća podrška
Aca Sofronijević se oženio prelepom doktorkom Kosanom, a nedavno je otkrio nepoznate detalje o njoj.
- Moja žena prati modu i razume se u to. Uvek mi pomaže kad je oblačenje u pitanju, Kosanu za sve pitam i sad mi mnogo lakše kad je imam. Ona nikada ne kasni, jako je precizna i uvek na vreme sve stigne, uglavnom ja kasnim... - govorio je Aca.
Sofra o trudnoći svoje supruge: