Virtuoz na harmonici, Aleksandar Sofronijević nedavno je objavio najsrećnije vesti i otkrio da će uskoro postati otac.

Njegova najveća ljubav Kosana je u blagoslovenom stanju, a bračni par za nekoliko meseci dobija devojčicu.

Poklon majci

Sofronijević je sada iznenadio svoju majku i počastio je novim automobilom.

Na svom Instagram nalogu okačio je fotografiju i poslao majci emotivnu poruku.

- Majko neka ti je sa srećom i da još dugo voziš svoje unučiće makar do njihovog punoletstva, pa ćemo i ovaj da zamenimo - napisao je Sofra.

Aleksandar Sofronijević majci kupio automobil Foto: Instagram

Supruga najveća podrška

Aca Sofronijević se oženio prelepom doktorkom Kosanom, a nedavno je otkrio nepoznate detalje o njoj.

- Moja žena prati modu i razume se u to. Uvek mi pomaže kad je oblačenje u pitanju, Kosanu za sve pitam i sad mi mnogo lakše kad je imam. Ona nikada ne kasni, jako je precizna i uvek na vreme sve stigne, uglavnom ja kasnim... - govorio je Aca.

