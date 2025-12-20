Slušaj vest

Toma Panić je nedavno za Kurir otkrio potresne detalje veze sa devojkom sa kojom je dobio dete i razloge zbog kojih je morao da se odrekne porodice koju je stvorio.

Izabrao sam da živim a ne da izgubim glavu

Panić je otkrio zašto je morao da prekine svaki kontakt sa devojkom koja mu je rodila dete.

- U jednom trenutku sam otišao u Kinu kao Armanijev model i bio sam jedan od najplaćenijih modela u svetu. Po danu sam bio plaćen od 2.000 - 6.000 dolara, a radio sam svaki dan. Taj svet u kome sam se nalazio doveo me je do devojke koja je ćerka jednog od najuticajnijih ljudi u Kini. Ne bih mnogo detaljisao, ali ja sam izabrao da živim a ne da izgubim glavu. Tamo je komunizam, ne bi baš bilo dobro za njenog oca da neko ko je otvorio klub u klubu usred Pekinga bude zet. Izabrao sam da živim... Nakon našeg dogovora da ja sa tom porodicom ne treba više nikada da imam bilo kakav kontakt, mogao sam da živim i radim normalno, ali da ih ne spominjem i zaboravim na njih - pričao je Toma i otkrio detalje jezivog dogovora koji mu je zauvek promenio život:

- Nikakav problem u Kini nisam imao, ali sam morao da zaboravim na devojku i dete koje smo dobili. Opcija je bila ili da budem glup ili da živim dalje. Imao sam u glavi da kada dete napuni 18 godina možda će potražiti ćaleta. Nisam ga video uopšte, samo jednom kada je imao par meseci i nikada više. Susreo sam se sa jednim od najozbiljnijih ljudi u toj zemlji, jesam bio mlad i lud, ali sam shvatio da nema tu igre i ze*anja. Osetio sam se nemoćnim, ne možeš tu ništa, morao sam sve da ostavim iza sebe...

Život modela

Prvi put za Kurir, u velikom intervjuu evocirao je uspomene iz detinjstva i progovorio o svim detaljima svetskog sveta mode kroz koje je prolazio.

- U raskoraku sa košarkom, kada sam presekao i napustio taj svet, dogodio se jedan bend koji je snimao spot u Svilajncu, a isti ljudi su snimali spot i Stoji Novaković. Jedan stilista, Nenad, rekao je da misli da sam odličan za modeling i Stojin Igor takođe, preko koga sam došao do Dejana Milićevića koji mi je uradio prve fotografije i rekao: "Ovo je budući svetski top model" - govorio je Toma i dodao:

- Na tom slikanju je došao čovek iz agencije "Fox" i nastao je prvi ugovor i prvo putovanje. Kada sam igrao košarku cilj mi je bio Hemofarm i uspeo sam, a kada sam počeo da se bavim modom, cilj je bio Armani i to sam zacrtao i uspeo. Želeo sam reviju Armani, ne postoji veća stvar od toga za muškarce. Razmišljao sam kao klinac da treba da zarađujem za sebe i našao sam privatnog agenta koji je imao odličnu komunikaciju sa ljudima iz Milana i čuvenim bukerima. Išao sam na kasting za Armani, 1.800 ljudi se prijavilo, a ja sam izabran u 36 njih - govorio je Toma i otkrio detalje:

- Početak je bio težak, nisam znao jezik, nisam imao sredstava, nekada sam spavao na klupici. Došao sam autobusom prvi put u Milano, kao "paradajz turista", nisam znao ni jednog čoveka, nisam znao grad. Svetski šoubiz je jako surov ali je tako... Bilo je mučno, ali nisam znao za neuspeh.

