Mirna Radulović, pobednica popularnog muzičkog takmičenja "Prvi glas Srbije", vokalnim sposobnostima oduševila je na takmičenju, predstavljala našu zemlju na Evroviziji sa svojim koleginicama Sarom Jovanović i Nevenom Božović, a onda se potpuno povukla iz javnosti.

Transformacija

Nakon toga, Mirna se bukvalno prepolovila, te fotografije često objavljuje na društvenim mrežama i mnogi kažu da je postala prava bomba.

Ona je nastavila samostalno da se bavi muzikom, nastupa po Beogradu i Srbiji sa svojim bendom, ali u medijima je više nema.

Osim toga, Mirna je u vezi sa MMA borcem i slike sa njim redovno objavljuje na svom profilu na Instagramu, a dosta njih im poručuje da su savršeni par.

Tužila produkciju

Podsetimo, Radulovićeva je nakon takmičenja podnela tužbu protiv produkcije "Prvog glasa Srbije" zbog toga što je smatrala da je ugovorom koji je potpisala sa produkcijom oštećena, odnosno da nije dobila adekvatnu medijsku promociju i album.

- Nadala sam se da ću dobiti nagradu koju sam osvojila trudom. Više od dve godine slušam obećanja da ću dobiti nagradu, da će biti turneja i nastupa. Na sve moguće načine smo pokušali da dobijemo ono što nam pripada. Gotovo dve godine nisam radila, jer sam se trudila da ispoštujem svaku stavku u ugovoru - rekla je ranije Mirna.

