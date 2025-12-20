Slušaj vest

Teodora Kunić, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, nedavno je izgovorila je sudbonosno "da" brigadnom generalu Miroslavu Talijanu koji je 23 godine stariji od nje.

Mnogi su se zapitali čime se Teodora bavi, a sada je njena majka Suzana otkrila koje joj je primarno zanimanje.

Čime se Teodora bavi

- Teodora je prilično dobar PR, to je uostalom i diplomirala, voli svoj posao, ima takta i strpljenja s ljudima. Natalija je novinarka. Krv nije voda, moj otac Aleksandar Mančić bio je novinar prvo „Borbe“, pa onda „Politike“. Pratio je Tita, rad skupštine i na kraju energetiku, a Natalija piše o modi.

Foto: Pritnscreen Instagram

Suzana o ćerkinom venčanju

- Venčanje je bilo stvarno sve kako je ona zamislila. Ja uopšte nisam htela mnogo da se mešam, sem tu i tamo sa nekom sugestijom. Ona je želela malu svadbu, želela je svadbu pod vedrim nebom ali nam vreme nije išlo na ruku, pa smo morali pod hitno da menjamo lokaciju i imali smo sreće da dobijemo jednu lepu salu u Vinariji Kovačević. Imali smo organizovan transport, za svatove koji ne voze ili ne žele da voze i da piju, tako da nas je autobus čekao ispred crkve i vozio na Frušku goru i vratio nazad.

- To je bila najbolja ideja od svih. Imali smo divnu muziku - Siniša i njegov orkestar “Skale”. Imali smo i goste koji su se potrudili da nam ulepšaju veselje. Bila je moja kuma Biljana Jeftić, koja je podigla atmosferu. Tu je bila i fantastičan sopran Gabriela Ubović. Ona je najavila ulazak mladenaca sa popularnom arijom. Hrana je bila fenomenalna, vina vrhunska, svi smo bili tu, i mama, i tata, i naši najdraži prijatelji, i kumovi, i moja ćerka je uživala.

1/6 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic, Printscreen

Zadovoljna zetom

Suzana je priznala da je zadovoljna izborom ćerke.

- Upoznala sam zeta pre godinu dana, i ostavio je na mene jako solidan utisak. Moj otac je uvek govorio ako kupuješ nameštaj, mora da bude solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procenila kao jednog solidnog čoveka uz koga i pored koga će moja ćerka biti srećna i zadovoljna.

Kurir/Story

Suzana Mančić o muškarcima: