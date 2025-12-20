Slušaj vest

Sloba Radanović je sa suprugom Jelenom mesecima renovirao porodičnu kuću u Višnjičkoj banji.

Svi radovi su završeni i bračni par se konačno uselio u novi dom, a Radanovići su na društvenim mrežama pokazali kako vila izgleda u prazničnom ruhu.

Prava magija u novom domu

Porodica Radanović je svoju slavu proslavila u renoviranoj kući, a o svakom detalju se pažljivo vodilo računa.

Sloba je otkrio i kako su dekorisali dnevnu sobu, ali i ogromnu terasu i dvorište.

Novogodišnja čarolija u domu Slobe Radanovića Izvor: Instagram

Pahulje, irvasi, lampice, nekoliko jelki, Deda Mrazovi su samo deo ukrasa koji se nalaze u njivoj kući, a na terasi se čak nalaze i kočije. Da su na sve mislili govore i kadrovi dvorišta ove velelepne vile gde se jasno vidi da je i predvorje kuće postalo magija.

Sloba i Jelena pokazali renoviranu kuću, sve ukrašeno kao u bajci Foto: Instagram

Upoznavanje sa Slobom

Jelena je otkrila da joj se Sloba dopao i pre nego što joj je zapevao na rođendanu. Nakon spekulacija da je bivši suprug pozvao Radanovića na proslavu kako bi joj ispunio želju, ona otkriva detalje.

- Istina je da je on pozvao Slobu da peva na mom rođendanu. Sloba je došao po mojoj želji. On i ja se nismo tada poznavali. Tada sam živela u Španiji i došla sam na kratko u Beograd. Tada sam ga videla na ekranu, pozvala sam sestru i pitala: "Ko je ovo"? Tada mi je sve ispričala, da je on pevač, da je oženjen i sve što se dešavalo u Zadruzi. Nešto kasnije sam išla na korekciju noktiju kada mi je devojka rekla da to veče ulazi njegova žena i ja sam tad prvi put to gledala. Meni se on odmah fizički svideo, zato sam i pitala za njega. Tada sam gledala ulazak Kristinin, posle kada sam se vratila u Španiju, gledala sam samo isečke na internetu. Bilo je prezabavno, kao neka serija. Svideo mi se kompletno, kao neka beba, i fizički i psihički. Jesam ja tražila da peva na mom rođendanu, ali mi napamet nije palo da ću se udati za njega - govorila je Jelena na TV Adria.

Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

"Kad sam ga videla odsekla su mi se kolena"

Radanovićka je ispričala kako je izgledao njihov prvi susret i kako se osećala kada se pojavio na njenom rođendanu.

- Odsekla su mi se kolena, ali doslovno. Niko nije primećivao da se nešto dešava. Progovorili smo samo dve rečenice, sutradan mi je pustio poruku i pitao da li je sve bio okej, čak je i persirao. Posle toga se više nismo čuli. Tek šest meseci kasnije kada smo bivši suprug i ja potpisali za razvod, tada je Sloba pustio poruku, kao da je znao. Zvao me je odmah kući, da razgovaramo, čak sam se i uvredila malo. Otišla sam tada kod njega i više se nikada nismo razdvojili.

