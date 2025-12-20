Zorica Marković o Mikiju Dudiću

- Miki je dečko dobar, pošten. Oba njegova roditelja su u jako korektnim odnosima sa nama, naročito Zlata Petrović, jako je volim i poštujem. Ona je legenda od žene, uvek smo se voleli i poštovali. Neće ovo uzdrmati naš odnos, nema ovo veze sa Hasanom i Zlatom, ali Miki ko Miki... Mislim da nije za šoubiznis, za ovaj format. Dobar je dečko, ali nema svoj stav, niti principe. Kod njega jednu stavku ne poštujem, to je nemanje principa, discipline prema prijateljima i kolegama i nije istrajan prema onome što je od početka sam postavio, iako mu to moja majka nije tražila. Sam je birao put, pristrasan je na Zoricu, prijatelj joj je i kao kolega će stati uz nju, citiram njegove reči. E, pa vidite koliko je bio istrajan, njegova dela i njegove reči govore sve. Ne poštujem ljude bez stava, one koji nisu istrajni i nedosledni kada su u pitanju stavovi i principi. To mi se ne sviđa kod njega. Videćemo kako se dalje odvija situacija, on tek treba da nauči neke stvari. Konačno je upalila tog fikusa, poznata je po tome da fikuse ume da aktivira. Miki nije glup, ali je smotan i nesnađen - zaključio je Ilija za "Pink".