U lokalu na Vračaru koji iznajmljuje muž voditeljke Marije Egelje izazvan je požar zapaljivom tečnošću, a sada se voditeljka oglasila. Ona je najavila da će lokal naredne nedelje ponovo biti otvoren.

Muž Marije Egelje, Aleksandar Dabić iznajmljuje na Vračaru prostor koji je opremio u restoran brze hrane, a sada je voditeljka saopštila da će nakon požara, naredne nedelje ponovo biti otvoren za goste i da će sva šteta biti sanirana.

- Dragi naši, družićemo se ponovo u toku sledeće nedelje. Pozdrav i srećna slava svima koji slave/slavimo - stajalo je u saopštenju.

U incidentu niko nije povređen

Podsetimo, Incident se dogodio u restoranu brze hrane u Ulici Vladimira Karića, a na svu sreću niko nije povređen. Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta.

Na slici koja se pojavila na mrežama vidi se da je razbijeno staklo i srča ispred lokala.

Porodica joj je prioritet

Inače, Marije je nedavno u intervjuu istakla da joj je porodica prioritet.

- Od tinejdžerskih dana konstantno radim pa se našalim da je red da i ja malo odmorim. Dete, beba, apsolutno promene život, kako privatni tako i poslovni, zapravo prioriteti se malo promene. Dobra organizacija je bitna kao i posvećenost, ali ne treba da se trudimo da u ovom vremenu budemo savršene žene, majke, radnice, već da budemo srećne, to je bitnije.

