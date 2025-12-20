Slušaj vest

Glumica Tamara Belošević proslavila se likom Gabrijele u seriji "Igra sudbine", a sada će se naći i u sastavu žirija u takmičenju "Nikad nije kasno". Ovo je mnoge iznenadilo, a glumica je sada rekla šta se može očekivati od nje.

- Neću biti stroga jer je ovde divna atmosfera i sigurna sam da će mi oni prirediti takav ugođaj da neću imati srca da kažem nešto što nije lepo. Zapevam, da. Pevam u svoja četiri zida (smeh). Mislim da je tako bolje za sve- priznala je Tamara.

O liku u seriji "Igra sudbine"

Tamara ističe da ne smatra sebe sličnom sa likom koji tumači u seriji "Igra sudbine" jer Gabrijela u seriji često spletkari.

- Volela bih za sebe da kažem da nisam Gabrijela jer ona u seriji pravi različite zavrzlame, a ja sam daleko od toga.

