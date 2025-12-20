Slušaj vest

Voditeljka Ana Radulović nedavno je tužila bivšu devojku Nenada Marinkovića Gastoza, Nađu Rakić, koja je u javnosti tvrdila da voditeljka ima intimni snimak sa njenim bivšim momkom. Sada je Ana govorila o sporu i otkrila kako napreduje.

Najteže joj palo što su ljudi poverovali u laži

Ana je istakla da joj je teško palo što je deo javnosti poverovao u Nađinu priču.

- Najteže mi je palo to što su ljudi poverovali u nečije reči, a da ne čuju drugu stranu i, završili smo na sudu, samo što se samo ja pojavljujem, a ta osoba koja je imala smelosti da nešto slaže sada ne postoji, ne oglašava se... Beži od toga da primi poziv za sud, ja čak javno govorim kad je suđenje, u želji da joj neko javi - rekla je Ana u emisiji "Magazin in".

"Teško je naći pravog muškarca"

Podsetimo, Ana se nedavno razvela od pevača Mirčeta Radulovića sa kojim je dobila sina. Sada je istakla da je jako teško danas naći "onog pravog".

- Tako je vreme teško, da je retkost naći pravog muškarca, ali isto tako i savršenu ženu, da ispunjava sve ono što mi želimo od muškarca. Nisu svakome iste osobine idealne kod muškarca. Ja sam prošle godine, tačnije ove, imala baš teških momenata, uskoro će godinu dana od tog nemilog događaja - istakla je Ana.

