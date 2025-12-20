Slušaj vest

Mala Leona, ćerka nekadašnjeg rijaliti para Filipa Cara i Aleksandre Nikolić, privukla je pažnju javnosti i to zahvaljujući preslatkom zimskom izdanju koje je oduševilo sve na društvenim mrežama. Ponosni roditelji pobrinuli su se da njihova mezimica bude toplo, ali i besprekorno stilizovana.

Leona je sada u zimskim danima, nosila bež komplet koji su činili kapa, šal i rukavice. Poseban šarm ovom stajlingu dali su mali medvedići zakačeni na aksesoare, zbog kojih je devojčica izgledala kao da je upravo sišla sa dečje modne piste.

Filip Car pokazao svoju ćerku Foto: Printscreen

Filip Car je ponosno šetao svoju naslednicu u kolicima, a scena je oduševila sve.

"Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku"

Početkom septembra ove godine Aleksandru Nikolić svi su očekivali u "Eliti", međutim ona ipak nije ušla. Ona je u poslednjem trenutku ipak odlučila da ne bude deo Zadruge 9 Elite, jer kako kaže, nije mogla da se odvoji od ćerke.

- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati.

- Moja odluka je da dete provede vreme sa svojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije, napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.

