Voditeljka Aleksandra Jeftanović podelila je Instagram analitiku svog profila, tačnije podatke o strukturi publike. Statistika pokazuje da njen sadržaj prati čak 96,5 odsto žena, dok muškarci čine svega 3,5 odsto pratilaca.

Uz ove podatke, Aleksandra je dodala lični i emotivan osvrt.

- Moram da podelim sa vama ovo. Dakle, statistika. Moj profil je biznis profil i imam uvid u analitiku. Zabavno za komentarisati, ali muškarci su na nivou statističke greške.

- Ne mislim da su svi ljudi dobri. Ne mislim ni da su sve žene ovde divne. Ali vas ima mnogo - stvarnih, realnih žena, sa pravih profila. I verujem da sve što je pravo, u životu, uvek bude obostrano.

Rekla "DA"

Aleksandra Jeftanović rekla je sudbnosno „da“ Aleksandru Švarku 2016. godine, a njen suprug ne voli da se eksponira, te ona retko i objavljuje slike sa njim.

Na pitanje kako uspeva da sakrije intiman život od medija, ona je jednom prilikom odgovorila:

- Moj suprug ne voli da se javno eksponira. Nas dvoje smo se našli, on poštuje sve moje izbore, ali mu ne prija medijska pažnja. Stidljiv je čovek i ja poštujem taj izbor. Pre neki dan sam objavila jednu fotografiju na svom profilu na Instagramu i to je osvanulo na svim portalima, a tada me je zamolio da to više ne radim - rekla je voditeljka jednom prilikom.

- Ja sam imala dovoljno godina i da nisam dobila dete sa Sašom nikad ga ne bih dobila. Pravi muž mora da bude domaćin, a to se vidi u tome kakav je sa svojom porodicom - rekla Aleksandra jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

U braku su dobili dvoje dece, ćerku Anu i sina Aleksu

- Ja sam u 39. godini rodila Anu i samim tim mislim da sam 'full time' mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga - rekla je jednom prilikom Aleksandra o deci.

Podsetimo, poznatoj voditeljki je ovo drugi brak. Prethodno je bila udata za rukometaša Ognjena Kajganića, ali taj brak nije potrajao.

