Dve velike muzičke zvezde regionalne scene, Saša Matić i Željko Joksimović, večeras u premijerno predstavljaju emotivnu baladu „Ništavilo“, duet koji je već na prvo slušanje osvoja publiku.

Foto: Miloš Nadaždin

Pesma „Ništavilo“ nastala je kao rezultat dugogodišnjeg prijateljstva i uzajamnog poštovanja dvojice vrhunskih vokala, koje osim muzike povezuju i ista životna zadovoljstva - druženje, kafana i pesma.

Upravo iz te iskrene bliskosti rodila se saradnja koja je, prema prvim reakcijama, donela jednu od najlepših balada poslednjih godina.

Foto: Miloš Nadaždin

Foto: Miloš Nadaždin

Autorski tim potpisuje proverena ekipa: muziku je komponovao Slavko Stefanović Slavkoni, tekst je napisao Vladimir Mitrović, dok aranžman nosi potpis Željka Joksimovića, što pesmi daje dodatnu emotivnu dubinu i prepoznatljiv pečat.

Foto: Miloš Nadaždin

Tim povodom, Saša Matić ističe da je „Ništavilo“ pesma koja dolazi iz srca:

„Željko i ja se znamo dugo, delimo isti pogled na muziku i život. ‘Ništavilo’ nije pesma koja se pravi planski ona se desi. Pevali smo je onako kako je osećamo, bez kalkulacija, i verujem da će se ljudi u njoj prepoznati već pri prvom slušanju - izjavio je Matić za beogradske medije.