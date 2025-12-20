Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević raskinula je veridbu sa Asminom Durdžićem, a nedavno je zaintrigirala javnost kada je pokazala da joj je na kućnu adresu stigao buket ruža. Ona je tada poručila da je poklon sigurno od "srpskih momaka", a sada se tim povodom oglasila.

Stanija se sada na mrežama oglasila i objasnila zbog čega je rekla da je uverena da je poklon od momka iz Srbije.

- Šta učini jedan buket ruža? Napisala sam na storiju da to može samo "srpski momak". Za one koji se prave da ne razumeju - živim u Americi a ovo je manir naših momaka sa Balkana. Sve jasno. A onda - cirkus. Odjednom je buket ruža "udar", "provokacija", "poruka bivšem". Pa još pitanje zašto srpski momak, a šta je Asmin? E sad pažljivo. Tema NIKADA nije bila vera. Tri godine nije bila tema, pa neće ni sada. Da je vera bila problem, ja sa tim čovekom nikada ne bih bila. Ja sam Srpkinja. I to Srpkinja koja drži do svoje vere, svoje tradicije i svog identiteta. Tako sam vaspitana i toga se ne odričem ni zbog koga. Ja se držim svog i poštujem tuđe. Tačka. Poštujem svaku veru i svakog čoveka koji veruje u Boga, jer vera ne pravi loše ljude - napisala je Stanija, te je nastavila:

- Drugo, ja sam dete rata i čoveka koji je bio političar i koji je u tom ratu ubijen. Sa takvom životnom pričom imam više nego pravo da govorim o mnogim temama, ali ne biram to. Ne mešam se ni u politiku ni u vere. Mešam se samo u ljubav. I širim samo ljubav. Zato svima koji pokušavaju da iz buketa ruža naprave verski ili politički rat poručujem samo jedno: sram vas bilo! I sada slobodno diskutujte, palite se, izvrćite moje reči, pravite teorije, ma možete i na glavu da se okrenete ne zanima me. Ko u buketu ruža vidi mržnju nosi je u sebi. Ko u mojoj reči traži rat, sam ga vodi. Ja se svog identiteta ne odričem, tuđe poštujem. Mržnju ne nosim, ratove ne vodim. Ovo nije rasprava. Ovo je tačka.

Asminov otac o Staniji

Podsetimo, nedavno je Asminov otac Mustafa oštro govorio o Staniji.

- Stanija je ipak jedna devojka i žena koju bi poželio svaki muškarac i verovatno Asmin gaji neke emocije. Ona je pokušala da odgovornost izlaska iz veze prebaci na Asminovu porodicu. Ako ona nastavi da me proziva, ja ću izaći u javnost sa istinom. Asmin nije mogao da boravi u Majamiju, mogao je da bude kao turista, pa je trebalo neki biznis da se pokrene. Išlo je dosta novca, nije Stanija sve potrošila. Bila promašena investicija. Ja mislim da je Asmin ušao zbog Stanije, a ne zbog Aneli u rijaliti, ali neka bude kako bude - rekao je Asminov tata.

