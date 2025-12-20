Čelnik Hype imperije, Saša Mirković , oglasio se i obelodanio detalje razgovora koji su on i Aca Lukas vodili sa Nedeljkom Elekom, ističući da su im nudili on i Milorad Dodik razne stvari kako bi ih sprečili da otkriju istinu o njihovom nameštanju.

– Ko laže, taj i krade, je l da? Tako kaže narodna poslovica. A šta kaže Nedeljko Elek s Jahorine i kako nudi raznorazne stvari meni i Aci, naravno Lukasu, samo da ućutimo to njihovo namešanje i kako treba Aca da peva na Jahorini u februaru mesecu, i to su čak nudili, on i njegov šef, a lažni predsednik Republike Srpske, Milorad Mile Paprika - rekao je Mirković pa potom pustio javno telefonski razgovor koji možete poslušati u nastavku: