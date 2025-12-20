Slušaj vest

Čelnik Hype imperije, Saša Mirković, oglasio se i obelodanio detalje razgovora koji su on i Aca Lukas vodili sa Nedeljkom Elekom, ističući da su im nudili on i Milorad Dodik razne stvari kako bi ih sprečili da otkriju istinu o njihovom nameštanju.

– Ko laže, taj i krade, je l da? Tako kaže narodna poslovica. A šta kaže Nedeljko Elek s Jahorine i kako nudi raznorazne stvari meni i Aci, naravno Lukasu, samo da ućutimo to njihovo namešanje i kako treba Aca da peva na Jahorini u februaru mesecu, i to su čak nudili, on i njegov šef, a lažni predsednik Republike Srpske, Milorad Mile Paprika - rekao je Mirković pa potom pustio javno telefonski razgovor koji možete poslušati u nastavku:

Kako je nastao sukob?

Podsećamo, ceo problem je nastao zbog zajedničke fotografije Ace Lukasa i Nasera Orića.

Milorad Dodik je tom prilikom uputio niz ružnih reči našem pevaču, a ubrzo mu je i otkazan koncert na Jahorini.

Ne propustiteStarsMIROSLAV ILIĆ PREKINUO EMISIJU I ŠČEPAO VODITELJKU ZA RUKU! Neviđena scena na Kurir televiziji: Lukas i Škorićka zanemeli
Miroslav Ilić
Stars"ISTINA JE DA SAM IMPOTENTAN, SA ATINOM FERARI SAM OVO RADIO" Lukas konačno otkrio detalje afere sa starletom, pa se javno obratio kolegama
aca atina.jpg
StarsZBOG LUKASA NASTAO NEVIĐENI HAOS U CIRIHU! Ovim je dokazao zašto je tražen svugde, pogledajte samo snimak: Ljudi nisu imali mesta ni da se pomere...
Aca Lukas
StarsLUKASU OTKAZUJU NASTUPE U REPUBLICI SRPSKOJ, A ON GA ŽELI NA SVOM VESELJU! Pevačeva slika s Naserom Orićem izazvala buru i podelila mišljenja
Naser Orić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP571 Izvor: Kurir TV