Voditeljka Sanja Marinković u braku sa Aleksandrom Uhrinom je dobila sina Strahinju koji je pre nekoliko dana napunio 18 godina. Ona je sinu priredila proslavu, a detalje sa slavlja je podelila na mrežama.

 Voditeljka je najpre sinu čestitala rođendan uz njegov selfi.

- Moja najveća ljubav. 18 - napisala je ona.

Sin Sanje Marinković punoletstvo  Foto: Printscreen/Instagram

Na proslavi su gosti uživali u šampanjcu i kanapeima, a ponosna majka je nazdravljala sa zvanicama. Slavljenik je imao predivnu tortu sa zlatnim, plavim, crnim i bež nijansama, a

Aleksandar i Sanja su sa sinom pozirali pored torte, a Sanja je sakrila njihove likove na slici koju je podelila, a u opisu je poručila "Mama i tata. Porodica. Ponosni roditelji. Nas troje" i stavila emotikon planete ističući da su oni njen svet.

kurir.rs/blic

